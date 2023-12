{"article":{"id":"2223878","title":"Nữ giám đốc 9x và hành trình ứng dụng công nghệ đưa hàng Việt \"xuất ngoại\"","description":"Trong Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu trên sàn Alibaba.com đã có một doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đưa đa dạng mặt hàng thủ công mỹ nghệ thương hiệu Việt tới nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sáng tạo Đông Dương.","contentObject":"<p>Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sáng tạo Đông Dương (tên tiếng Anh Indochina JSC, tên thương hiệu Viettime Craft) đã phát triển từ một doanh nghiệp với vỏn vẹn 3 nhân sự phụ trách hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tới doanh nghiệp có tên trong Top 10 xuất khẩu trên sàn Alibaba.com. Nữ Giám đốc điều hành sinh năm 1990 Hoàng Thị Thanh Tâm đã chia sẻ với chúng tôi về hành trình không hề dễ dàng ấy.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-6-1488.jpg?width=768&s=qHvXliHRRTn4Fadu_UYLOA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-6-1488.jpg?width=1024&s=ZsPcZU29Kf39PjNVqX5-Mw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-6-1488.jpg?width=0&s=tg_EqB1cs6bRaG1bD4xhkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-6-1488.jpg?width=1280&s=rI8szuqJHUaMTDyVi2dGJw\" alt=\"anh 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-6-1488.jpg?width=260&s=FczGx7AzMJfCqFcP4fZirA\"></picture>

<figcaption><em>Giám đốc Điều hành Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sáng tạo Đông Dương Hoàng Thị Thanh Tâm.</em></figcaption>

</figure>

<p><strong>Mong muốn bảo tồn làng nghề truyền thống, lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới</strong></p>

<p>\"Năm 2015, Indochina có một cửa hàng bán lẻ ở 93 Mã Mây (Hà Nội), chuyên bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho khách du lịch quốc tế. Hồi ấy, các cửa hàng khác chủ yếu nhập hàng từ chợ Đồng Xuân hoặc đại lý bán buôn, còn chúng tôi trực tiếp về các làng nghề ở Nam Định, Hà Nam, Hà Tây… để tìm nguồn hàng chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Vì thế, sản phẩm của chúng tôi thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách nước ngoài. Thậm chí có người còn mua buôn với số lượng lớn để mang về nước”, Giám đốc điều hành Hoàng Thị Thanh Tâm đưa chúng tôi ngược dòng thời gian khi mở đầu câu chuyện.</p>

<p>Qua những lần về làng nghề, chứng kiến sự tỉ mỉ của những nghệ nhân và những người thợ thủ công, đa phần là người cao tuổi, nữ doanh nhân 9x cảm thấy mình cần phải làm một việc gì đó giúp bảo tồn những làng nghề đang đứng trước nguy cơ bị mai một, đồng thời lan tỏa văn hóa dân tộc Việt Nam ra thế giới.</p>

<p>Cuối năm 2015, Hoàng Thị Thanh Tâm chính thức dấn thân vào lĩnh vực xuất nhập khẩu khi đảm nhận vai trò phụ trách Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu của Indochina.</p>

<p>Hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu yêu cầu khá cao về tiêu chuẩn chất lượng, tính thẩm mỹ…, trong khi các nghệ nhân làng nghề và thợ thủ công thường chỉ làm theo kinh nghiệm tự phát chứ không theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Nhân viên quản lý chất lượng của Indochina phải thường xuyên đến từng hộ sản xuất để kiểm hàng rất kỹ, từ khâu đan tạo hình đến màu sắc chuẩn. </p>

<p>Sau một thời gian gom hàng nhỏ lẻ từ các hộ sản xuất ở làng nghề, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, Indochina quyết định xây dựng hai nhà máy tại Ninh Bình và Chương Mỹ, tuyển công nhân về làm việc, ưu tiên những người trẻ tuổi. Hàng năm đều có chuyên gia trong ngành thủ công mỹ nghệ hoặc các đơn vị chuyên về kỹ thuật, chất lượng đến đào tạo cho công nhân ngay tại xưởng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-4-1489.jpg?width=768&s=lWrOip4ppwif35FeckLCJQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-4-1489.jpg?width=1024&s=3GgHjSKNaqHGfmi5RifWsA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-4-1489.jpg?width=0&s=V1JXXcc8wjdUXJqEQjPyJA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-4-1489.jpg?width=1280&s=c2CTLS8mf3sSyS6_ROAa_g\" alt=\"anh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-4-1489.jpg?width=260&s=AtftAHlRutttrvppxwlzFQ\"></picture>

<figcaption><em>Hai nhà máy của Indochina đều áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng của châu Âu.</em></figcaption>

</figure>

<p>Khoảng 2 năm gần đây, hai nhà máy đều áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng của châu Âu, khá khắt khe. Vì thế, sản phẩm của Indochina sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, kể cả sang những thị trường khó tính.</p>

<p><strong>Lên sàn thương mại điện tử để tìm hướng đi mới</strong></p>

<p>Một doanh nghiệp nhỏ như Indochina khó có kinh phí để đi hội chợ nước ngoài mỗi năm vài lần như những doanh nghiệp lớn đã có tên tuổi trong ngành xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. </p>

<p>“Cái khó ló cái khôn”. Ngay cuối năm 2015, Indochina tìm hướng đi mới – kênh kinh doanh online (trực tuyến).</p>

<p>Thời điểm ấy, ở một số quốc gia khác, thương mại điện tử rất phát triển, nhưng trong nước vẫn chưa nhiều doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ tiếp cận kênh kinh doanh hiện đại này. </p>

<p>Sau khi tìm hiểu thị trường, Indochina quyết định đăng ký làm thành viên của sàn thương mại điện tử Alibaba.com; các sản phẩm khi “lên sàn” mang thương hiệu Viettime Craft. </p>

<p>Giai đoạn đầu không ít khó khăn. Đội ngũ kinh doanh xuất nhập khẩu của Indochina chỉ có Thanh Tâm cùng 2 nhân viên và 1 cộng tác viên, đã tự vận hành kênh thương mại điện tử, từ chuẩn bị nội dung tới đăng bài, chăm sóc khách hàng…</p>

<p>“Hơn 1 tháng sau khi “lên sàn”, sản phẩm Viettime Craft có thư hỏi hàng đầu tiên. Thêm khoảng 2 tuần nữa thì có đơn hàng đầu tiên từ Brazil, trị giá tầm 800 USD, đặt làm 50 chiếc giỏ cói có treo quả len. Chúng tôi cặm cụi ngồi làm quả len và xếp hàng cho khách để tiết kiệm chi phí. Đơn hàng thứ hai đến từ Ấn Độ, đặt hơn 2.000 chiếc túi thổ cẩm, và cả công ty lại ngồi treo tem mác cho túi rồi đóng gói để chuyển đi”, Giám đốc Thanh Tâm nhớ lại những kỷ niệm vui thuở mới “nhập cuộc chơi” thương mại điện tử.</p>

<p>Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ khá đa dạng chất liệu như: Bèo, cói, mây, tre, sợi chuối, lá buông, dừa… Mỗi lô nguyên liệu chuyển về đều được đánh mã số, hỗ trợ theo dõi cả quá trình nguyên liệu đó đưa vào xưởng/nhà máy nào, làm ra sản phẩm gì, của đơn hàng nào… Mỗi đơn hàng đều có mã số riêng, khách hàng có thể nhập mã số vào hệ thống để biết chi tiết thông tin về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm từ khi còn là nguyên liệu tới khi đến tay người sử dụng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc, xuất xứ giúp khách hàng quốc tế yên tâm hơn về sản phẩm thương hiệu Việt.</p>

<p>Xác định mình là “lính mới”, để thu hút khách hàng, Indochina triển khai chính sách bán tối thiểu 50 sản phẩm cho mỗi mã đặt hàng, trong khi các doanh nghiệp lớn thường bán với mức tối thiểu 100 – 500 sản phẩm/mã để tối ưu chi phí logistics. </p>

<p>“Chính sách bán tối thiểu 50 sản phẩm/mã của Indochina được nhiều khách hàng quốc tế quan tâm, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tháng 4/2016, Indochina xuất khẩu container đầu tiên sang Pháp. Khách hàng là một người mới kinh doanh tại thị trường Pháp, muốn đặt hàng nhiều loại sản phẩm trong 1 container vì chưa biết sản phẩm nào sẽ bán chạy. Container đấy có hơn 20 mã sản phẩm. Chúng tôi chấp nhận tạo điều kiện cho họ có cơ hội kinh doanh. Sau này một số mã hàng bán khá chạy, họ đã đặt lại nhiều lần”, nữ Giám đốc 9x kể tiếp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-1490.jpg?width=768&s=54LeKnZKGwALdnN1k20esA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-1490.jpg?width=1024&s=-zIE_cHyuLiYI_u2ZwopOg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-1490.jpg?width=0&s=LedHIc6sUzi1ITEnJbTBYQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-1490.jpg?width=1280&s=E-rOjwR0zS46rDGBCnU8KQ\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-1490.jpg?width=260&s=7n_c8gjeqtr9xLH4wY2M6Q\"></picture>

<figcaption><em>Đa dạng sản phẩm thủ công mỹ nghệ thương hiệu Viettime Craft đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang cả những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu.</em></figcaption>

</figure>

<p>Rất nhiều khách hàng quốc tế khác cũng rất hài lòng khi mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ thương hiệu Viettime Craft bởi sự thấu hiểu và chiều khách tối đa của doanh nghiệp Việt. Giai đoạn Covid-19 và hậu Covid-19, có khách hàng đặt hơn 100 mã hàng cho 1 container, mỗi mã hàng chỉ khoảng 30 sản phẩm, vẫn được phục vụ chu đáo.</p>

<p>Rất nhiều dòng thư và tin nhắn từ khách nước ngoài gửi nữ Giám đốc trẻ sau khi mua sản phẩm Viettime Craft đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho đội ngũ Indochina trên hành trình đã chọn.</p>

<p>“Tôi không thể không khen ngợi độ tinh tế và đẹp mắt của hàng mây tre đan đến từ Việt Nam, đặc biệt là xưởng sản xuất của các bạn! Tôi cảm nhận được sự tôn trọng và tình yêu của người thợ đan đối với nghề của mình”, Vicky Lauren, một khách từ Mỹ chia sẻ cảm nghĩ.</p>

<p>Sam Green, một giám đốc ở Anh bày tỏ: “Tôi đã không có cơ hội đi thăm nhà máy vì Việt Nam ở rất xa. Tôi đã chọn tin tưởng các bạn và tôi đã đúng. Các bạn làm rất tốt, sẽ quay lại cho lần tiếp theo. Xin cảm ơn”. </p>

<p>Tuy nhiên, hành trình phát triển của Indochina không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thăng tiến.</p>

<p>Năm 2017, sự cố lớn xảy ra. Một cộng tác viên phát triển kinh doanh online báo giá riêng cho khách hàng với mức thấp hơn giá quy định của công ty. Indochina mất nhiều đơn hàng lớn, uy tín bị ảnh hưởng khi kẻ xấu lấy thương hiệu của công ty để bán hàng nhưng sản phẩm không đảm bảo chất lượng xuất khẩu. </p>

<p>“Chúng tôi khá sốc khi biết chuyện này, nhưng sau đó nhanh chóng hoàn thiện quy trình quản lý nhân sự, quản lý khách hàng để tránh rủi ro tương tự khi mở rộng hoạt động kinh doanh trực tuyến”, nữ Giám đốc trẻ không giấu giếm kỷ niệm buồn trong quá khứ bởi cho rằng trong rủi lại có may, sự cố này cũng đem lại kinh nghiệm quản lý tốt hơn cho công ty.</p>

<p>Cùng với gian hàng trên Alibaba.com, Indochina còn triển khai nhiều kênh kinh doanh trực tuyến khác như website, mạng xã hội… Doanh số kinh doanh trực tuyến giai đoạn 2020 – 2021 tăng tới 40 – 50% so với 2018 – 2019; năm 2022 tăng 15% so với năm 2021.</p>

<p>Đặc biệt, trong năm 2022, Indochina bất ngờ có tên trong danh sách Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com.</p>

<p><strong>Chinh phục nhiều khách hàng kỹ tính</strong></p>

<p>Dù chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, song hiện tại, Indochina đã đưa đa dạng mặt hàng thủ công mỹ nghệ thương hiệu Việt tới nhiều quốc gia trên thế giới. </p>

<p>Trong đó, thị trường Mỹ gồm Mỹ, Mexico, Canada là thị trường xuất khẩu trực tuyến chính, chiếm hơn 40% doanh số của Indochina. Thị trường châu Âu có Pháp, Đan Mạch, Đức. Thị trường châu Á chủ yếu là Nhật Bản. Ngoài ra còn có những thị trường tiềm năng khác như Ý, Braxil, các nước trong khối Ả rập...</p>

<p>Với thị trường Mỹ, sản phẩm thương hiệu Viettime Craft được đưa vào một hệ thống siêu thị với mức giá không cao, dưới 5 USD/sản phẩm, nhưng khách đặt hàng liên tục, mỗi lần 3 – 4 container với số lượng hàng chục ngàn chiếc, thường xuyên phải có mẫu mã mới.</p>

<p>“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ với giá đấy thì mình không thể nào làm được. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chúng tôi đã tìm ra cách làm vừa lòng khách hàng, đó là thay đổi màu sắc, thêm họa tiết trang trí theo trend (xu hướng thị trường) để tạo tính mới cho sản phẩm. Bây giờ đang là cuối năm 2023 nhưng chúng tôi đã làm xong mẫu sản phẩm mùa Giáng sinh năm 2024 và đã có đơn hàng từ khách Mỹ, thậm chí đã có cả mẫu cho năm 2025”, nữ Giám đốc 9x tiết lộ bí quyết.</p>

<p>Phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) sản phẩm của Indochina đều đặn 2 tháng/lần sẽ ra bộ sưu tập mới đối với các thị trường xuất khẩu. Thị trường Mỹ có tần suất ra bộ sưu tập mới nhiều nhất, có khi tới 6 – 7 lần/năm. Thị trường châu Âu tần suất thấp hơn, chỉ 3 – 4 lần/năm…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/indochina-1-1491.jpg?width=768&s=t9Plku93thxA7xa0VURhgA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/indochina-1-1491.jpg?width=1024&s=BJS_Kprij9kNxPuXPmfdNQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/indochina-1-1491.jpg?width=0&s=nkld74KBDWASfsV4D1broA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/indochina-1-1491.jpg?width=1280&s=km796CHC3h5trIyHbPlNuQ\" alt=\"indochina 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/indochina-1-1491.jpg?width=260&s=3Q6LPhqA9iHeGU99g2Pe1w\"></picture>

<figcaption><em>Đội ngũ Indochina liên tục nghiên cứu và thiết kế ra bộ sưu tập mới cho các thị trường xuất khẩu.</em></figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, khi kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới, không phải đơn hàng nào cũng đến tay doanh nghiệp Việt một cách dễ dàng. </p>

<p>Một công ty bán đồ trang trí nội thất rất lớn tại Đan Mạch đặt hàng khay sơn mài, hộp sơn mài, thuộc loại hàng kỹ thuật rất cao. Phía Indochina phải vẽ mẫu sản phẩm rồi chuyển sang Đan Mạch 4 – 5 lần, chấp nhận mức phí chuyển phát cao, mỗi lần họ chỉ chỉnh sửa một chút, lúc thì chỉnh lại ngôi nhà hơi lệch, lúc lại chỉnh mắt con ngựa hơi liếc… Công ty Đan Mạch còn yêu cầu sản phẩm phải bóng loáng, không vết gợn. Thông thường Indochina chỉ kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn AQL (xác suất một số phần trăm nhất định trong đơn hàng). Riêng lô hàng sơn mài này được kiểm tra 100% sản phẩm để đảm bảo không có chi tiết lỗi nhỏ nào. Sau khi nhận hàng và thấy hài lòng, 3 năm nay, công ty Đan Mạch đã trở thành khách hàng thường xuyên của doanh nghiệp Việt.</p>

<p>Một khách hàng kỹ tính khác có hệ thống cửa hàng khá lớn tại châu Âu. Dự án Lighting (làm hàng đèn trang trí) cho khách hàng này được Indochina bắt đầu triển khai từ tháng 9/2021. Sau khi đưa ra chuỗi thiết kế riêng, đặt tên sản phẩm liên quan đến châu Âu, làm catalogue sản phẩm phù hợp thị hiếu theo đúng yêu cầu của khách..., là chuỗi ngày dài chờ đội ngũ quản lý chủ chốt của khách hàng duyệt mẫu, giá bán và số lượng sản phẩm. Tiếp đến là 3 – 4 lần gửi mẫu sang châu Âu để duyệt. Qua gần 2 năm, khách hàng đặc biệt này mới chốt đơn với số lượng lớn, xuất khẩu trong cả năm 2024, kèm yêu cầu Indochina phải mua bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa cho sản phẩm xuất khẩu, lên đến hơn 200 triệu đồng/năm.</p>

<p>“Những khách hàng kỹ tính luôn muốn mang lại sản phẩm hoàn hảo nhất, giá trị tốt nhất cho người mua hàng của họ. Indochiana học hỏi được rất nhiều từ những khách hàng chuyên nghiệp đó. Với slogan “The best choice for you – Mang điều tốt nhất tới cho bạn”, quan điểm kinh doanh xuyên suốt của chúng tôi là phải luôn mang lại lựa chọn tốt nhất cho khách hàng, không bán cho khách hàng cái mình có mà phải bán cho họ cái họ cần, để họ trở thành những khách hàng hạnh phúc. Khách hàng càng khó tính mà mình vẫn chiều được, chứng tỏ mình cũng ngày càng trưởng thành”, Giám đốc Thanh Tâm phân tích. </p>

<p>Nhấn mạnh cảm giác tự hào khi hàng xuất khẩu “Make in Vietnam” với thương hiệu Indochina và Viettime Craft ngày càng được nhiều khách hàng quốc tế biết đến, nữ Giám đốc trẻ cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt có tính liên kết cao hơn khi kinh doanh trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. </p>

<p>“Các doanh nghiệp Trung Quốc liên kết với nhau rất chặt chẽ để nhận đơn hàng quốc tế trên Alibaba.com. Khi có 1 thư hỏi hàng chung, chỉ cần thấy sản phẩm đó doanh nghiệp trong nước làm được, một nhà cung cấp Trung Quốc bất kỳ sẽ không ngần ngại nhận luôn về rồi bảo nhau làm. Trong khi các doanh nghiệp Việt thường chỉ quan tâm tới những sản phẩm cá nhân mình có thể cung cấp được. Doanh nghiệp Việt cần linh hoạt và đoàn kết hơn khi kinh doanh thương mại điện tử để có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh trên thế giới. Chẳng hạn đơn hàng lớn nếu 1 doanh nghiệp làm phải mất 7 tháng, nhưng nhiều doanh nghiệp kết hợp làm sẽ rút ngắn được thời gian, giảm chi phí, giá thành, sẽ dễ có thêm đơn hàng. Khi đó, sản phẩm thủ công mỹ nghệ thương hiệu Việt sẽ hiện diện nhiều hơn trên phạm vi toàn cầu”, nữ Giám đốc 9x tranh thủ khuyến nghị thêm khi đứng cạnh tấm bản đồ thế giới trong phòng khách để chúng tôi chụp tấm hình đăng kèm bài viết này. </p>","displayType":19,"options":524288,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/nu-giam-doc-9x-va-hanh-trinh-ung-dung-cong-nghe-dua-hang-viet-xuat-ngoai-2223878.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nu-giam-doc-9x-va-hanh-trinh-ung-dung-cong-nghe-dua-hang-viet-xuat-ngoai-1486.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nu-giam-doc-9x-va-hanh-trinh-ung-dung-cong-nghe-dua-hang-viet-xuat-ngoai-1487.jpg","updatedDate":"2023-12-07T02:23:45","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"07/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222443","title":"Doanh nghiệp Việt từng làm được việc thế giới nghĩ chỉ riêng Disney có khả năng","description":"‘Lúc ấy, cả thế giới chỉ mỗi Disney có app sách tô màu này. Chúng tôi thuyết phục đội ngũ rằng Disney làm được thì mình cũng làm được. Và cuối cùng mình cũng làm được thật’, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Công ty Công nghệ ADT Global, chia sẻ.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-viet-tung-lam-duoc-viec-the-gioi-nghi-chi-rieng-disney-co-kha-nang-2222443.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/doanh-nghiep-viet-tung-lam-duoc-viec-the-gioi-nghi-chi-rieng-disney-co-kha-nang-1118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221342","title":"Những vệ sĩ giỏi võ và có độ tin cậy cao trên không gian mạng","description":"Mục tiêu cao nhất Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) hướng tới không chỉ là vị trí Top đầu trong nước và quốc tế, mà còn sớm trở thành công ty kinh doanh toàn cầu.","displayType":12,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ve-si-gioi-vo-va-co-do-tin-cay-cao-tren-khong-gian-mang-2221342.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-ve-si-gioi-vo-va-co-do-tin-cay-cao-tren-khong-gian-mang-1485.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220500","title":"Không ít doanh nghiệp nhỏ có hàng ngàn đơn hàng lớn xuất khẩu trực tuyến","description":"Không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vẫn đang tăng trưởng doanh thu lên hàng trăm nghìn USD, thậm chí “triệu đô”, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng Việt thông qua sàn thương mại điện tử B2B xuyên biên giới.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-doanh-nghiep-nho-co-hang-ngan-don-hang-lon-xuat-khau-truc-tuyen-2220500.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/khong-it-doanh-nghiep-nho-co-hang-ngan-don-hang-lon-xuat-khau-truc-tuyen-206.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:31:32","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219497","title":"Từ công ty chỉ có 1 người tới hoài bão hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ ra thế giới","description":"Sau hơn 1 thập kỷ giúp nhiều doanh nghiệp Việt, kể cả doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, ứng dụng công nghệ để đưa sản phẩm Việt ra thế giới, iViet đang hướng tới mục tiêu ngồi tại Việt Nam giúp doanh nghiệp ngoại kinh doanh trên thị trường ngoại.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-cong-ty-1-nguoi-toi-khat-vong-ho-tro-doanh-nghiep-ngoai-kinh-doanh-quoc-te-2219497.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/tu-cong-ty-chi-co-1-nguoi-toi-hoai-bao-ho-tro-doanh-nghiep-sieu-nho-ra-the-gioi-1074.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218381","title":"Kết nối Việt Nam và thế giới, để cơ hội kinh doanh sinh sôi","description":"Với dân số khoảng 100 triệu người như hiện nay, Việt Nam là một trong năm quốc gia hàng đầu ở châu Á được dự báo sẽ chứng kiến mức tăng trưởng nhanh nhất về thị trường tiêu dùng.","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-noi-viet-nam-va-the-gioi-de-co-hoi-kinh-doanh-sinh-soi-2218381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/ket-noi-viet-nam-va-the-gioi-de-co-hoi-kinh-doanh-sinh-soi-1369.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216641","title":"Ứng dụng công nghệ để phục vụ người Việt và phục vụ nhân loại","description":"Có một doanh nghiệp Việt khá đặc biệt đang ấp ủ khát vọng mang các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công trình toán học thành danh của người Việt lên bản đồ công nghệ thế giới.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khat-vong-mang-tri-tue-viet-nam-len-ban-do-cong-nghe-the-gioi-2216641.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/ung-dung-cong-nghe-de-phuc-vu-nguoi-viet-va-phuc-vu-nhan-loai-315.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215812","title":"“Nữ tướng” PNJ và khát vọng làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ kim hoàn thế giới","description":"Khát vọng làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ kim hoàn thế giới của “nữ tướng” PNJ chính là “động cơ” cốt lõi đẩy “con thuyền” PNJ tự tin ứng dụng công nghệ số và “vươn ra biển lớn”.","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-tuong-pnj-va-khat-vong-lam-rang-danh-viet-nam-tren-ban-do-kim-hoan-the-gioi-2215812.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/nu-tuong-pnj-va-khat-vong-lam-rang-danh-viet-nam-tren-ban-do-kim-hoan-the-gioi-480.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214903","title":"Ngành bán dẫn Việt Nam: Một thời “sớm nở, nhanh tàn” và những hy vọng mới","description":"Cùng quan tâm đến ngành bán dẫn từ thập niên 70, trong khi Hàn Quốc bứt tốc thành cường quốc bán dẫn thì Việt Nam quay về mốc số 0. Gần đây, Việt Nam lại có hy vọng mới với đội ngũ kỹ sư trẻ đạt trình độ quốc tế.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nganh-ban-dan-viet-nam-mot-thoi-som-no-nhanh-tan-va-nhung-hy-vong-moi-2214903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/nganh-ban-dan-viet-nam-mot-thoi-som-no-nhanh-tan-va-nhung-hy-vong-moi-186.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T08:20:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214011","title":"Làm chủ công nghệ lõi để sản phẩm “Make in Vietnam” tự tin cạnh tranh quốc tế","description":"Làm chủ công nghệ lõi điều khiển động cơ, đội ngũ Sharetech tin rằng các thiết bị “Make in Vietnam” sẽ hiện diện ngày càng phổ biến trong cuộc sống thông minh.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-chu-cong-nghe-loi-de-san-pham-make-in-vietnam-tu-tin-canh-tranh-quoc-te-2214011.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/lam-chu-cong-nghe-loi-de-san-pham-make-in-vietnam-tu-tin-canh-tranh-quoc-te-445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212658","title":"Từ một quốc gia nghèo thành “con hổ” mới của châu Á","description":"Câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam gợi nhớ đến sự phát triển nhanh chóng của các nền kinh tế như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore. Việt Nam được mệnh danh là “con hổ” châu Á mới.","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-mot-quoc-gia-ngheo-thanh-con-ho-moi-cua-chau-a-2212658.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/tu-mot-quoc-gia-ngheo-thanh-con-ho-moi-cua-chau-a-144.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T07:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211251","title":"Tỷ phú Việt \"đi xa bắt cá lớn\": Từ câu chuyện của VinFast, Viettel, FPT...","description":"Bên cạnh những doanh nghiệp đã có thành công trong hành trình \"vươn ra biển lớn\" như Viettel, FPT, VinFast,Vinamilk… vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong cạnh tranh với các đối thủ quốc tế, con đường đầu tư ra nước ngoài còn lắm chông gai.","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-viet-di-xa-bat-ca-lon-tu-cau-chuyen-cua-vinfast-viettel-fpt-2211251.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/ty-phu-viet-di-xa-bat-ca-lon-tu-cau-chuyen-cua-vinfast-viettel-fpt-894.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210309","title":"Xây nhà máy thông minh để chinh phục thị trường quốc tế","description":"Tiên phong chuyển đổi số trong ngành sản xuất giấy, HHP GLOBAL đang gấp rút triển khai hệ thống nhà máy thông minh để chinh phục thị trường quốc tế, đặc biệt là những quốc gia yêu cầu cao về Net Zero (khí thải bằng 0).","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-nha-may-thong-minh-de-chinh-phuc-thi-truong-quoc-te-2210309.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/xay-nha-may-thong-minh-de-chinh-phuc-thi-truong-quoc-te-1410.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-03T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208343","title":"Làm chủ “sân chơi” bảo vệ nội dung số bằng năng lực Việt","description":"Trong danh sách 20 doanh nghiệp toàn cầu sở hữu giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số (DRM), bên cạnh những tên tuổi lớn như IBM, Google, Apple, Adobe…, có cả một thương hiệu Việt, đó là Thủ Đô Multimedia.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-chu-san-choi-bao-ve-noi-dung-so-bang-nang-luc-viet-2208343.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/29/lam-chu-san-choi-bao-ve-noi-dung-so-bang-nang-luc-viet-1299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-30T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207264","title":"Những giọt nước mắt đằng sau hành trình chuyển đổi số cảng biển Việt Nam","description":"Bắt đầu việc nhỏ bằng khát khao lớn, ông Tạ Minh Vang cùng đội ngũ CEH đang tự tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” ra thị trường quốc tế sau khi đã chung tay giải quyết “bài toán” cảng biển số của quốc gia.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-nho-voi-uoc-mo-lon-co-the-giai-bai-toan-quoc-gia-vuon-ra-quoc-te-2207264.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/26/nhung-giot-nuoc-mat-dang-sau-hanh-trinh-chuyen-doi-so-cang-bien-viet-nam-1459.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-27T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206311","title":"Chủ tịch FPT kể về những ngày gian khó khi thâm nhập thị trường Nhật","description":"Lo các đối tác ở Nhật Bản không có thức ăn giữa lúc động đất, đoàn của ông Trương Gia Bình mua theo rất nhiều mì ăn liền. Còn có cả một thùng đựng đầy lá chè tươi vì theo kinh nghiệm dân gian thì lá chè tươi có thể giúp chống phóng xạ.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-nguoi-ban-dang-tin-cay-cua-nhat-ban-tren-hanh-trinh-vuon-ra-the-gioi-2206311.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/24/chu-tich-fpt-ke-ve-nhung-ngay-gian-kho-khi-tham-nhap-thi-truong-nhat-1521.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-25T06:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205388","title":"Giải nhiều bài toán “may đo” bằng drone AI do người Việt thiết kế, sản xuất","description":"Hệ thống drone AI của MiSmart đã giải thành công nhiều bài toán “may đo” cho các ngành nông lâm nghiệp, điện lực, viễn thông..., bắt đầu hướng sang thị trường quốc tế, song vẫn đang chờ cơ chế sandbox để hiện thực hóa thêm nhiều ước mơ lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-nhieu-bai-toan-may-do-bang-drone-ai-do-nguoi-viet-thiet-ke-san-xuat-2205388.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/22/giai-nhieu-bai-toan-may-do-bang-drone-ai-do-nguoi-viet-thiet-ke-san-xuat-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204317","title":"Công ty deep tech Việt “ngược dòng” hút đầu tư từ đại gia tài chính","description":"Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, Earable Neuroscience của GS Tâm Vũ vẫn hút dòng vốn từ các quỹ sừng sỏ trên thế giới. Bí mật nằm ở sản phẩm ứng dụng công nghệ lõi độc quyền và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường thiết bị hỗ trợ giấc ngủ","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-ty-deep-tech-viet-nguoc-dong-hut-dau-tu-tu-dai-gia-tai-chinh-2204317.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/20/cong-ty-deep-tech-viet-nguoc-dong-hut-dau-tu-tu-dai-gia-tai-chinh-58.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-20T06:21:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203341","title":"Khát vọng “làm cho thế giới tươi sáng hơn” của nhóm chuyên gia trẻ người Việt","description":"Có một nhóm chuyên gia trẻ người Việt sau thời gian làm việc và sinh sống tại nước ngoài đã quay về quê hương xây dựng hệ sinh thái IoT do người Việt làm chủ, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa công nghệ Việt vươn tầm thế giới.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khat-vong-lam-cho-the-gioi-tuoi-sang-hon-cua-nhom-chuyen-gia-tre-nguoi-viet-2203341.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/18/khat-vong-lam-cho-the-gioi-tuoi-sang-hon-cua-nhom-chuyen-gia-tre-nguoi-viet-250.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-18T07:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202410","title":"Đam mê, dấn thân và sứ mệnh làm chủ công nghệ an toàn thông tin thế giới","description":"Lấy tiêu chuẩn quốc tế làm “kim chỉ nam” từ ngày đầu thành lập, VSEC tin rằng người Việt Nam hoàn toàn làm chủ được các công nghệ an toàn thông tin của thế giới.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-me-dan-than-va-su-menh-lam-chu-cong-nghe-an-toan-thong-tin-the-gioi-2202410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/15/dam-me-dan-than-va-su-menh-lam-chu-cong-nghe-an-toan-thong-tin-the-gioi-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-16T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2201342","title":"Khát vọng doanh nghiệp công nghệ cao “tỷ đô” của công ty phích nước, bóng đèn","description":"Thành công với lối đi riêng khi chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đang hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ cao tầm khu vực và doanh nghiệp “tỷ đô”.","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khat-vong-doanh-nghiep-cong-nghe-cao-ty-do-cua-cong-ty-phich-nuoc-bong-den-2201342.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/12/khat-vong-doanh-nghiep-cong-nghe-cao-ty-do-cua-cong-ty-phich-nuoc-bong-den-1238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-13T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2200395","title":"Hành trình “khác biệt” của doanh nghiệp sở hữu công cụ kiểm thử tự động được yêu thích nhất","description":"Khác biệt so với các công ty công nghệ khác tại Việt Nam, ngay từ ngày đầu thành lập, Katalon đã đặt mục tiêu phát triển một sản phẩm công nghệ dành cho thị trường toàn cầu.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khat-vong-giai-phap-top-5-the-gioi-cua-doanh-nghiep-cong-nghe-luon-co-hoa-tuoi-2200395.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/10/hanh-trinh-khac-biet-cua-doanh-nghiep-so-huu-cong-cu-kiem-thu-tu-dong-duoc-yeu-thich-nhat-1215.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-11T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2199576","title":"Nhân tài bán dẫn được săn đón toàn cầu","description":"Tới năm 2030, ngành bán dẫn thế giới sẽ cần thêm 900.000 người. Việt Nam muốn trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cần sớm tìm lời giải cho bài toán nhân lực.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-tai-ban-dan-duoc-san-don-toan-cau-2199576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/9/nhan-tai-ban-dan-duoc-san-don-toan-cau-154.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-09T08:01:49","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2198343","title":"Nền tảng bản đồ số thuần Việt đầu tiên tại Việt Nam và ước mơ ‘kỳ lân’ công nghệ","description":"Xây dựng nền tảng bản đồ số thuần Việt góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; sớm trở thành “kỳ lân” công nghệ; hỗ trợ các quốc gia khác chủ động chuyển đổi số… là những khát vọng lớn của IOTLink.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-khat-vong-lon-cua-iotlink-2198343.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/5/nen-tang-ban-do-so-thuan-viet-dau-tien-tai-viet-nam-va-uoc-mo-ky-lan-cong-nghe-1391.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-06T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2197454","title":"Những lần \"trắng tay\" và bài học xương máu của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình","description":"Trương Gia Bình là một doanh nhân khác lạ trong mắt nhiều người. Càng đặc biệt hơn ở cách vị đại gia công nghệ này nói về những thất bại lẫn cách vươn lên của một \"người Việt không biết cúi đầu\".","displayType":1,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-lan-trang-tay-va-bai-hoc-xuong-mau-cua-chu-tich-fpt-truong-gia-binh-2197454.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/4/nhung-lan-trang-tay-va-bai-hoc-xuong-mau-cua-chu-tich-fpt-truong-gia-binh-247.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-04T07:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2196633","title":"Doanh nghiệp Việt chớ bàng quan với chuyển đổi kép","description":"Nhiều quốc gia siết quy định về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong thương mại quốc tế. Doanh nghiệp Việt chưa nhận thức đúng mức câu chuyện này. Tại Việt Nam, những lĩnh vực chuyển đổi số đem lại nhiều giá trị kinh tế nhất vẫn chưa xanh lắm.","displayType":19,"category":{"name":"Hành trình Việt Nam","detailUrl":"/hanh-trinh-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/hanh-trinh-viet-nam","subIds":["011G37","011JOV","011LND","011CYE"],"medias":[{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","type":16},{"url":"$VNN_CDN_KEY#/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-ava_wzajwgou.nma.jpg","fullFacebookShareUrl":"https://static-images.vnncdn.net/images/2023/6/1/0008Q7/htvn-thumbfb_keaw4fwr.zce.jpg"},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-viet-cho-bang-quan-voi-chuyen-doi-kep-2196633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/2/doanh-nghiep-viet-cho-bang-quan-voi-chuyen-doi-kep-127.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-02T07:20:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa