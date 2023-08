Trao đổi riêng với VietNamNet, lãnh đạo Công ty nhiệt điện B.O.T Hải Dương cho hay: Cơ quan công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp lượng lớn thiết bị ống thép chịu nhiệt lò hơi có giá trị lớn.

Thông tin trên cũng được phía Công an tỉnh Hải Dương xác nhận.

Theo đó, khoảng 16h ngày 6/2, Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc (trực thuộc nhà máy nhiệt điện B.O.T Hải Dương), có địa chỉ tại thị xã Kinh Môn phát hiện kho trung chuyển ngoài trời của công ty bị mất trộm 16.172m ống thép chịu nhiệt lò hơi các loại. Tổng trị giá hơn 8,5 tỷ đồng.

Nữ Giám đốc điều hành đường dây trộm cắp thiết bị tại nhà máy Nhiệt điện B.0.T Hải Dương. Ảnh: KM

Sự việc trên đã được lãnh đạo nhà máy trình báo tới Công an thị xã Kinh Môn. Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc, với tinh thần nhanh chóng tìm ra thủ phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chỉ ít ngày sau, nhóm tội phạm trộm cắp có tổ chức do nữ giám đốc trẻ tuổi cầm đầu đã lộ diện.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản.

Ngày 2/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội Trộm cắp tài sản đối với: Nguyễn Thị Thùy (SN 1991, trú tại thôn Lam Cầu 3, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), là Giám đốc Công ty TNHH thiết kế công trình Thái Sơn;

Vũ Văn Minh (SN 1963, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là Phó giám đốc công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Đông Hải 268);

Phạm Văn Trường (SN 1963, trú tại thôn Lê Xá, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là Đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy.

Đối tượng Vũ Văn Minh, Phó Giám đốc Công ty Bảo vệ Đông Hải (bên phải) và đối tượng Phạm Văn Trường bị bắt giữ. Ảnh: KM

Ngày 16/6, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn đã ra quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Phòng hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định: Thuỳ là người tổ chức đường dây trộm cắp thiết bị của nhà máy trong suốt 7 tháng liên tục.

Lợi dụng vai trò là người thực hiện dịch vụ cho doanh nghiệp, nữ giám đốc này đã liên kết, bàn bạc với bảo vệ để trộm ống thép chịu nhiệt lò hơi ra bên ngoài, bán lấy tiền. Nhóm này đã gây thiệt hại tài sản cho nhà máy hơn 8,5 tỷ đồng.