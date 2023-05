Chiều 16/5, nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho biết, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ bà Đỗ Thị Thu Hiền (45 tuổi, kế toán của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) khi bà này đến cơ quan công an trình diện sau nhiều ngày mất tích.

Theo quyết định này, bà Hiền bị tạm giữ 9 ngày để điều tra vì có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trụ sở Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai cũng nhận được đơn tố cáo của bà N.T.K.T. (phường Yên Đổ, TP Pleiku) về việc bị bà Hiền lừa số tiền 750 triệu đồng. Do đó, Công an tỉnh ra quyết định truy tìm bà Hiền để làm rõ việc tố cáo này.

Ngày 19/4, sau khi đến cơ quan làm việc bà Hiền bất ngờ mất liên lạc. Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai đã đến nhà bà Hiền để tìm nhưng không được.

Sau đó, đơn vị này đã kiến nghị công an tỉnh xác minh, làm rõ việc bà Hiền làm các chứng từ rút nhiều tỷ đồng từ các nguồn quỹ của đơn vị.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ.