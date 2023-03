KTS. Naomi Thủy Nguyễn tốt nghiệp ngành Kiến trúc, Đại học kiến trúc TP.HCM. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã tự kiếm việc làm để tự lo cho bản thân và đóng học phí.

Sau khi ra trường, KTS. Naomi Thủy Nguyễn làm việc tại nhiều công ty thiết kế, kiến trúc suốt 20 năm. Nếu như nhiều người cho rằng ở độ tuổi gần chạm “ngũ tuần” thì nên chọn một con đường an toàn, ổn định thì Thủy Nguyễn lại nghĩ khác. Năm 46 tuổi, nữ kiến trúc sư quyết khởi nghiệp với thương hiệu riêng - Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng nội thất YC vào năm 2015.

KTS. Naomi Thủy Nguyễn mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo đặc biệt cho thế hệ trẻ

KTS. Naomi Thủy Nguyễn từng được Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam vinh danh với Giải vàng hạng mục F&B tại Giải thưởng thiết kế nội thất VMARK 2019. Cô cũng xuất hiện với vai trò là giám khảo của nhiều cuộc thi lớn về kiến trúc, thiết kế.



Dưới sự dẫn dắt của KTS. Naomi Thủy Nguyễn, Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng nội thất YC đã giành nhiều giải thưởng danh giá: Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2021 do Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Châu Á tổ chức bình chọn, Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á 2022 do Viện nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp với Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, Top 10 Thương hiệu uy tín - Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng 2022 do Viện nghiên cứu kinh tế châu Á tổ chức...

Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng nội thất YC dưới sự dẫn dắt của KTS. Naomi Thủy Nguyễn đã đạt được nhiều thành tựu

KTS. Naomi Thủy Nguyễn thường xuyên mang đến những chia sẻ bổ ích

Theo KTS. Naomi Thủy Nguyễn, có được những thành công đó là do ngay từ những ngày đầu thành lập, tôn chỉ hoạt động của YC chính là làm nghề, sáng tạo, thiết kế một cách nghiêm túc để cho ra những công trình có ý nghĩa và có ích cho cộng đồng.

Điểm nổi bật của YC chính là tập hợp những con người cùng chung chí hướng với những thiết kế đậm chất riêng. YC ghi dấu ấn của mình khi thể hiện được sâu sắc “phần hồn” của từng công trình nhờ cách gửi gắm tư duy, câu chuyện vào từng thiết kế của đội ngũ kiến trúc sư của công ty.

KTS. Naomi Thủy Nguyễn là người luôn tràn đầy năng lượng

Gần 30 năm trong nghề, làm việc ở cả vị trí nhân viên và chủ doanh nghiệp, hơn ai hết, cô thấu hiểu được con người, công việc, xã hội, thị trường lao động sáng tạo cũng như những khó khăn mà những bạn trẻ muốn theo đuổi nghề đang gặp phải.

“Theo tôi, là một người làm nghệ thuật thì phải luôn đẹp và tôn trọng cái đẹp. Đặc biệt, tôi luôn hướng đến làm mới mình, hoàn thiện mình và truyền năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. Nguồn năng lượng tràn đầy mỗi ngày sẽ giúp bạn có sự bứt phá trong từng ý tưởng thiết kế”, Naomi Thủy Nguyễn chia sẻ.

Khi gặp gỡ những bạn trẻ có niềm đam mê với ngành thiết kế, KTS. Naomi Thủy Nguyễn luôn mang đến những lời khuyên bổ ích, khích lệ tinh thần dám theo đuổi ước mơ. KTS. Naomi Thủy Nguyễn cũng khẳng định, cô và Công ty TNHH thiết kế tư vấn xây dựng nội thất YC luôn rộng mở chào đón những bạn trẻ mới ra trường mà không đặt nặng vấn đề có kinh nghiệm. Với KTS. Naomi Thủy Nguyễn, điều quan trọng là các bạn trẻ cần luôn tôn trọng nghề mình đã chọn để theo đuổi ước mơ đến cùng thì mới trọn vẹn tâm trí, sự kiên nhẫn để cống hiến khi bước vào nghề sáng tạo.

Lệ Thanh