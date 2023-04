Thượng tá Võ Thị Trinh (46 tuổi, quê ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), có trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an tỉnh, Thượng tá Võ Thị Trinh từng trải qua nhiều vị trí tại năm đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Nam: Đội trưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.