Nữ sinh đỗ ĐH ‘tỉ lệ chọi’ top đầu thế giới với hồ sơ không bài luận

Thục Quyên (SN 2004) vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo trúng tuyển, vì theo Quyên, nữ sinh đã đăng kí chỉ vì “ngẫu hứng”. Trước đó, Quyên đã biết rằng trường có tỉ lệ đỗ rất thấp, thậm chí còn thấp hơn so với những ngôi trường đại học hàng đầu nước Mỹ như Harvard, Stanford…

Ngoài Minerva University, Thục Quyên còn giành được học bổng vào SP Jain (Úc), Coe College, Gettysburg College và Augustana College (Mỹ).

Đoàn Thục Quyên, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc học Huế

“Nhen nhóm” ước mơ du học từ nhỏ

Quyên chia sẻ, ngay từ bé, Quyên đã thích khám phá, thích trải nghiệm, mong muốn được đi đây đi đó để tìm hiểu những điều mới mẻ, những nền văn hóa của con người ở bên kia địa cầu.

“Lúc đầu nó chỉ là một cái hình dung khá xa vời trong đầu, nhưng sau đó, em bắt đầu nỗ lực cố gắng từng ngày để dần đạt đến gần với những mục tiêu đó hơn. Khi đỗ vào Trường THPT chuyên Quốc học Huế, thì em cảm thấy mọi thứ dần rõ ràng, và những cơ hội dần rộng mở ra hơn cho mình”, Quyên chia sẻ.

Vào hè năm lớp 11, Quyên bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xét học bổng vào một số trường đại học của Mỹ. Mặc dù có GPA 9.0/10 và điểm thi IELTS ấn tượng 8.0, nhưng do điều kiện tài chính gia đình không đáp ứng được, hồ sơ của Quyên nhiều lần được cho vào “danh sách chờ”.

4 ngày ôn thi và 10 ngày gấp rút chuẩn bị hồ sơ

Trong khi chờ đợi kết quả của các trường đại học khác, Quyên đã “ngẫu hứng” đăng ký xét tuyển vào Minerva University.

“Do phương thức tuyển sinh của Minerva University hoàn toàn khác so với các trường đại học của Mỹ, em hầu như không ôn trước được gì nhiều, chỉ dành được tầm 4 ngày để ôn. Vào thời điểm đó, chỉ còn 10 ngày nữa thì đến hạn cuối nộp hồ sơ của đợt xét tuyển ấy, nên em đã phải chuẩn một cách rất gấp rút”.

Vừa hoàn thành hồ sơ của Minerva và hồ sơ gửi các đại học khác trong đợt xét tuyển RD (hạn nộp hồ sơ thông thường của các trường đại học Mỹ), vừa ôn tập cho bài thi học kỳ ở trường. Do đó, nữ sinh cảm thấy khá áp lực.

“Em phải nghỉ học ở trên trường để chuẩn bị hồ sơ. Sống ở kí túc xá, chung phòng với 8 bạn khác, nên em không thể thực sự tập trung cao độ. Em phải lựa lúc các bạn đi học, hay lúc các bạn ngủ vào khoảng một, hai giờ sáng để ôn thi. Sau khi nộp hồ sơ, em đã phải nhập viện hai ngày”, nữ sinh nhớ lại.

Mặc dù chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày, nhưng Quyên phân bố thời gian hợp lý và đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng.

Khác với phương thức tuyển sinh của các trường đại học khác, Minerva không yêu cầu kết quả của các bài thi chuẩn hóa (như SAT, ACT hay AP) hay các chứng chỉ ngoại ngữ (như IELTS, TOEFL,...). Thay vào đó, trường sẽ tổ chức một cuộc thi trên máy tính, bao gồm 3 phần thi cùng 6 challenges (thách thức), kiểm tra toàn diện từ IQ đến EQ, nhằm đánh giá khả năng của thí sinh một cách toàn diện và trung thực nhất. 6 challenges tập trung đánh giá cách tư duy của thí sinh qua các bài thi: Understanding (Đọc hiểu), Math (Toán), Creativity (Sáng tạo), Reasoning (Tư duy trừu tượng), Writing (Viết), Expression (Phỏng vấn).

Cho rằng các phần thi không quá khó, nhưng nữ sinh nhận định hình thức tuyển sinh này là cơ hội để em thể hiện mọi khía cạnh của bản thân. Phần thi Expression khiến Quyên thích thú nhất. Trong phần thi này, Quyên đã thể hiện sự lạc quan và những năng lượng tích cực thông qua chia sẻ về những trải nghiệm sống trong quá khứ cũng như những dự định tương lai.

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khóa cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp “làm đẹp” bộ hồ sơ. Quyên cho rằng mình thực sự đã “ghi điểm” trong mắt các nhà tuyển sinh bởi chuỗi hoạt động ngoại khóa phong phú, nổi bật : Đại sứ Việt Nam của tổ chức Global Playground, Phó Chủ tịch của Humans of Quoc Hoc, Trưởng ban Truyền thông tại Quoc Hoc Model United Nations, thành viên tổ chức Bóng Đèn,... tham gia nhiều câu lạc bộ lớn trong trường; đạt được nhiều giải thưởng: Huy chương Đồng cuộc thi viết luận “The Queen’s Commonwealth”, giải Nhất cuộc thi “Provincial Science and Engineering Fair”, giải Nhì cuộc thi hùng biện Tiếng Anh “English in Provincial Merit”,...

“Khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, mỗi người nên có ít nhất 2 hoạt động mà mình có thể toàn tâm toàn ý, gắn kết lâu dài, bởi các nhà tuyển sinh sẽ quan tâm nhiều hơn vào chất lượng hơn là số lượng. Nên chú trọng phát triển các dự án cá nhân của mình hơn, và khi bản thân đã tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm rồi, thì nên “săn tìm” những hoạt động có tầm ảnh hưởng lớn mang tính quốc tế bởi các hoạt động nhỏ lẻ không thực sự giúp ích được nhiều”.

Quyên còn nói thêm: “Tuy nhiên, thời gian đầu, cũng nên thử sức mình với nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau, vì nhờ đó, chúng ta mới biết bản thân mình thực sự phù hợp với cái gì, để đưa ra những sự lựa chọn một cách đúng đắn hơn”.

Là học sinh trường chuyên, việc học ở trên trường cũng khá nặng, nên Quyên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Theo Quyên, có kế hoạch cụ thể cho mỗi bước đi của mình luôn là điều quan trọng nhất. Quyên thường sử dụng phương thức ghi chép Bullet Journal, và ứng dụng Notion để ghi chú, lên kế hoạch và theo dõi những hoạt động, những mục tiêu một cách sát sao.

Nữ sinh cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, thầy cô. Quyên chia sẻ: “Em còn nhớ đêm ấy, lúc chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa để nộp bộ hồ sơ tài chính, chị em vẫn ráng thức khuya để điền cùng em, mặc dù chị không sành tiếng Anh”.

Quyên cảm thấy biết ơn bố mẹ vì đã luôn ủng hộ quyết định của mình, dù mô hình học tập ở Minerva còn khá mới mẻ: “Em biết nhiều bạn có ước mơ đi du học nhưng không được bố mẹ đồng ý. Em thấy vô cùng may mắn khi bố mẹ em đã để cho em tự do lựa chọn con đường tương lai của mình”.

Thục Quyên đã đăng kí học song ngành là Business (Kinh doanh) và Computer Science (Khoa học máy tính).

Mai Trà Giang

Ảnh: NVCC