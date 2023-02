Thông tin được ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cung cấp chiều 17/2. Vị lãnh đạo này cũng cho biết trường hợp của nữ sinh T.T.M.C (học sinh lớp 7, trường THCS xã An Bá) là rất hy hữu tại địa phương. Chính quyền đã cử hội phụ nữ, chi đoàn tới hỏi thăm cháu C. và em bé.

Ông Tùng chia sẻ thêm khi em C. sinh con tại nhà, gia đình đã chủ động đưa mẹ và em bé đến bệnh viện theo dõi. Bác sĩ không thấy bất thường nên hai mẹ con đã được về nhà.

UBND xã An Bá cũng chỉ đạo nhà trường tăng cường tuyên truyền giáo dục giới tính cho học sinh, tránh trường hợp đáng tiếc như trên xảy ra.

Trường THCS An Bá nơi nữ sinh C. theo học.

Về việc chăm sóc "sản phụ nhí", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng khám Sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết gia đình cần hết sức lưu ý tới tâm lý của bà mẹ. Các em thường có tâm lý lo lắng, thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ, chịu áp lực từ gia đình, bạn bè, nhà trường. Điều đó làm gia tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Ngoài ra, sản phụ cần được ăn ngủ điều độ và bổ sung thêm các vitamin, khoáng chất giúp phục hồi sức khỏe. Các em nhí vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ.

Đối với em bé, bác sĩ Trung cho biết trẻ sơ sinh nặng 2,2 kg không quá nhỏ nên có thể chăm sóc như các trường hợp khác.

Tuy nhiên, ông đặc biệt lưu ý sau sinh, các em cần được tư vấn, hướng dẫn cách phòng tránh thai. Thực tế, nhiều trẻ có thai ngoài ý muốn sinh con song lại tiếp tục mang bầu.