Ngày 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nữ sinh mặc áo đồng phục màu xanh liên tục túm tóc, đánh và ghì nữ sinh mặc đồng phục đỏ xuống mặt đường.

Chỉ đến khi một số người đàn ông vào can ngăn sự việc mới dừng lại. Đang nắm tóc bạn, khi có người can ngăn, nữ sinh áo xanh lớn tiếng: “Chú bỏ (buông) ra”. Đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa phần đều rất bức xúc trước thái độ của nữ sinh trên. Vụ việc được cho là xảy ra trên một tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) vào trưa 8/9.

Hình ảnh nữ sinh áo xanh túm tóc, ghì bạn xuống đường, lớn tiếng với người can ngăn (Ảnh cắt từ clip)

Xác nhận với PV VietNamNet vào tối cùng ngày, một lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh) cho biết trong clip có một nữ sinh mặc áo đồng phục của nhà trường.

“Ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cơ quan chức năng làm rõ vụ việc việc”, lãnh đạo nhà trường cho biết.