Nữ sinh sốc vì 'ra trường lương chỉ có 7 triệu' gây tranh cãi

Nguyên văn dòng chia sẻ của nữ sinh như sau:

“Các anh chị ơi, ra trường lương 7 triệu là có thật ạ?

Em đang năm nhất, chuẩn bị lên năm 2 đại học. Lực học của em cũng trung bình thôi ạ, nhưng em nghĩ là sau khi ra trường thì *** sẽ có mức lương cao hơn các trường khác chứ ạ. Tự nhiên dạo này mọi người đồn nhau ra trường lương chỉ có 7-8 triệu mà em thấy buồn quá, liệu có xứng với 4-5 năm đại học, tốn kém mấy trăm triệu của bố mẹ không?! Ít nhất các nhà tuyển dụng cũng phải nhìn profine của ứng viên xem trường nào tiềm năng trường nào không chứ nhỉ… Cứ hi vọng học *** sẽ có tương lai rộng mở mà nhìn các anh chị ra trường đi làm kể chuyện em thấy bi quan quá ạ”.

Dòng chia sẻ đã thu hút về hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng.

“Mới ra trường mà lương 7 triệu là được rồi, còn muốn cao hơn thì profile bạn phải khung + có kinh nghiệm ở vị trí bạn làm thì may ra”.

“Khi bạn hỏi những câu tương tự như vậy thì có khi thu nhập của bạn còn không xứng đáng với con số 7 triệu ấy :)))) thu nhập cao hay thấp do năng lực, đừng mang cái mác tên trường vào. Thực lực kém thì trường công với trường tư cũng không khác nhau nhiều đâu”.

“Học trường nào mà có profile ổn thì cũng được lương cao thôi, còn profine thì 7tr là cao đấy :))”.

“Lương cao hay không do năng lực, do kỹ năng cá nhân, do quá trình trau dồi và rèn luyện bản thân. Chứ bây giờ mà vẫn giữ cái mindset (tư duy) trường tốt ra trường lương cao thì 7 triệu là cao rồi đó =)) Chúc bạn may mắn nhé”.

'Lương khởi điểm 7 triệu là bình thường'

Chia sẻ với VietNamNet, một quản lý nhân sự 20 năm kinh nghiệm tại Hà Nội cho rằng, việc tuyển dụng nhân sự thường theo cung - cầu chứ không quan trọng sinh viên tốt nghiệp từ trường nào.

'Theo quan sát thì đúng là nhiều sinh viên mới ra trường có thể hưởng mức lương khá thấp. Tuy nhiên, khi có thêm kinh nghiệm làm việc thì mặt bằng lương sẽ khác".

Ngoài ra, tâm thế của nhiều sinh viên mới ra trường là muốn được học hỏi nên cũng không đặt ra yêu cầu quá cao.

TS Vũ Tuấn Anh, Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao nhận định việc sinh viên ra trường với mức lương khởi điểm 7 triệu đồng/tháng là điều bình thường.

“Vấn đề lương phụ thuộc vào sức bật của sinh viên khi đi làm. Khi mới tốt nghiệp, doanh nghiệp không biết năng lực của sinh viên như thế nào và trong khoảng thời gian thử việc khoảng 3 tháng, lương có thể bật lên 10-12 triệu/tháng. Năng lực càng được thể hiện thì lương ngày càng cao lên”.

Bên cạnh đó, TS Tuấn Anh cũng khẳng định rất nhiều bạn sinh viên dù chưa tốt nghiệp nhưng đã có mức lương khoảng 15-20 triệu/tháng.

Tuy nhiên, sinh viên cần lưu ý việc chi tiêu khi sống tại thành phố lớn như Hà Nội.

“Mức chi tiêu cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh của sinh viên và cần phải cân nhắc. Tôi cũng từng hỗ trợ một số bạn ra trường với mức lương chỉ 5 triệu nhưng các bạn vẫn sống khá đủ” - vị trưởng khoa cho biết.

Doãn Hùng