Trao đổi với VietNamNet trưa nay (26/11), ông Đinh Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận: Công an huyện An Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra việc cô gái đã có nhiều hành vi vượt quá quy định cho phép, gây dư luận xấu tại trụ sở UBND xã này.

Theo ông Quyền, sự việc xảy ra vào chiều 25/11, nữ tài xế được xác định là chị Lê Thị Th. (SN 1997, quê Thanh Hoá). Mới đây, người này về mở CLB chăm sóc sức khoẻ tại thôn Vĩnh Khê (xã An Đồng).

Chị Th. bước xuống ô tô và lớn tiếng tại trụ sở. Ảnh: Cắt từ clip

Theo trình bày của chị Th., quá trình làm việc có mâu thuẫn với một nam giới làm cùng. Sáng 25/11, chị này ra Công an xã trình báo về việc mâu thuẫn này...

Đến chiều 25/11, chị Th. quay lại trụ sở UBND xã An Đồng và tìm gặp trưởng Công an xã. Sau khi không đạt được nguyện vọng, chị Th. ra sân trụ sở có lời lẽ xúc phạm cán bộ và đạp đổ một số xe máy cùng nhiều đồ đạc khác tại đây.

Hiện trường ở sân UBND xã An Đồng khi nữ tài xế có hành vi mất kiểm soát

Nhận được thông tin, Công an huyện An Dương có mặt phối hợp với lực lượng Công an xã lập biên bản, lấy lời khai các nhân chứng và nữ tài xế. Đến 1h sáng nay (26/11), công an đã tạm bàn giao nữ tài xế cho gia đình quản lý.

Mẹ chị Th. trình bày với công an, con gái bà thời gian gần đây thường xuyên mất kiểm soát hành vi, có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương hoàn tất hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định.