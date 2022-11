Theo đó, ngày 1/11, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã họp, xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của ngành đối với Thiếu tá T.T.L (công tác tại Đội Thi hành án hình sự, Công an huyện Đak Đoa), do có hành vi điều khiển phương tiện giao thông trong cơ thể có nồng độ cồn.

Qua căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của ngành, Giám đốc Công an tỉnh quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Đội trưởng xuống Phó Đội trưởng đối với Thiếu tá T.T.L.

Hình ảnh nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn, gục đầu trên vô lăng. Ảnh cắt từ clip

Đồng thời, tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với sai phạm của Thiếu tá T.T.L. Ngoài ra, Công an thành phố Pleiku tiến hành củng cố hồ sơ, đề nghị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 31/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã cho biết, Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đối với nữ thiếu tá công an như đề cập trên bằng hình thức kỷ luật "Cách chức".

Như tin đã đưa, khoảng 18h ngày 28/10, Thiếu tá T.T.L điều khiển ô tô lưu thông trên đường Hùng Vương, khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku) đã va chạm với xe mô tô và một ô tô khác tại khu vực trên. Rất may, vụ tai nạn không thiệt hại về người, các phương tiện tham gia giao thông bị hư hỏng nhẹ.

Tuy nhiên, một người dân đã dùng điện thoại ghi lại hiện trường cho thấy, người phụ nữ điều khiển ô tô mặc trang phục Công an Nhân dân, đeo quân hàm thiếu tá. Đáng chú ý hơn, video ghi lại cho biết, người này có biểu hiện say xỉn.

Lâm Huy