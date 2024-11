Lúc 10h sáng 5/11, tại TP Đà Nẵng vẫn đang mưa lớn. Một số con ngõ ở khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) – nơi được xem là “rốn lũ” của thành phố, xảy ra tình trạng nước dâng nhanh gây ngập sâu.

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực ngõ 127 Mẹ Suốt, nhiều người dân tất bật ôm theo quần áo, sơ tán khỏi nhà do nước tràn vào. Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, quân sự, công an, dân quân đang có mặt tại đây để hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn.

Người dân ở đây cho biết, mưa lớn kéo dài từ khoảng 4h sáng, đến 8h nước bắt đầu tràn từ kênh Mẹ Xí vào đường và lên nhanh. Do lo ngại nước ngập gây hư hỏng tài sản nên từ sớm người dân đã kê đồ đạc lên cao.

Hình ảnh ngập nước tại vùng "rốn lũ" Mẹ Suốt:

Tại khu vực ngõ 127 đường Mẹ Suốt, nước đang dâng nhanh.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán, kê cao đồ đạc.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đến từng nhà dân để hỗ trợ sơ tán.

Đồ đạc của người dân được hỗ trợ kê cao để tránh hư hỏng.

Bà Dương Thị Mai (75 tuổi, ở ngõ 127 Mẹ Suốt) được các lực lượng chức năng hỗ trợ kê đồ đạc lên cao trước khi đi sơ tán. Bà Mai cho biết, nhà chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi nên gặp khó khăn trong việc kê cao đồ đạc.

Đến 10h, nước tại khu vực ngõ 127 vẫn dâng nhanh.

Người dân khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hải Vân đưa trẻ nhỏ ở khu ngập sâu ra ngoài.