Đã 3 ngày trôi qua, gia đình anh Nguyễn Văn Hứa (trú thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể đưa bố là ông Nguyễn Hữu Th. (80 tuổi) đi an táng do xung quanh nhà bị nước lũ bủa vây.

Khu vực xã Gia Phố nhiều hộ dân đang bị nước lũ cô lập. Ảnh: TL

Anh Hứa kể, bố anh mắc bệnh ung thư phổi và qua đời sáng 29/10, dự kiến sẽ đưa tang vào ngày 30/10, song do 2 ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước lũ lên nhanh khiến đường sá và nhà cửa xung quanh khu vực này bị nước lũ bao vây.

“Cha của tôi mất giữa mùa lũ, do đường sá bị ngập nước nên chưa thể đưa cha đi chôn cất. Hơn nữa, phần mộ chờ của cha bị sạt lở, đổ ập xuống, thời tiết xấu nên chưa thể đưa máy móc để xử lý phần mộ. Hiện nước lũ đã rút, hi vọng trời không mưa nữa để ngày mai con cháu có thể xử lý phần mộ đã sạt lở để đưa cha đi an nghỉ”, anh Hứa nói.

Nước lũ bao vây ngôi nhà của ông Th. khiến gia đình chưa thể đưa ông đi mai táng. Ảnh: TL

Chiều 31/10, ông Đặng Viết Long, Chủ tịch UBND xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến 900 nhân khẩu ở địa bàn bị nước lũ cô lập, đường sá ngập cục bộ, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: TL

Cổng chào làng Thịnh Lạc (xã Gia Phố) bị ngập sâu, đường vào thôn xóm bị cô lập. Ảnh: TL

Ông Long cũng cho biết, cụ Th. mất 3 ngày chưa thể đưa đi chôn cất do xung quanh đều là nước lũ. "Theo phong tục của địa phương, người mất sẽ được chôn cất trong thời gian không quá 36 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ bất khả kháng, các tuyến đường đều bị ngập nên dù cụ ông đã mất 3 ngày gia đình vẫn chưa thể tổ chức an táng. Xã cũng đã đến trao đổi với gia đình để hỗ trợ xuồng, vận chuyển nhưng do khu vực nghĩa trang đang bị sạt lở không thể chôn cất được", lãnh đạo xã Gia Phố thông tin.

Khu vực thôn Thượng Hải (xã Gia Phố) bị nước lũ cô lập. Ảnh: TL

Ông Hoàng Quốc Nhã tới thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn trong mùa lũ. Ảnh: TL

Trưởng ban Tuyên giáo huyện Hương Khê, ông Hoàng Quốc Nhã cho biết, sau khi biết thông tin ông Th. mất 3 ngày nhưng chưa thể mai táng do mưa lũ, huyện đã hội ý lãnh đạo xã, cử cán bộ cùng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

"Mưa to quá, đường chia cắt, phần mộ xây chờ của ông Th. bị sạt lở. Ngày mai hi vọng trời tạnh, sẽ huy động máy móc hỗ trợ sửa phần mộ, đưa ông đi an táng. Hiện thi hài của ông Th. được gia đình bảo quản máy lạnh. Chúng tôi động viên gia đình trong điều kiện thiên tai đau thương, gắng vượt qua nỗi mất mát và khó khăn", ông Nhã nói.

Công an xã vượt lũ đưa người bệnh đi cấp cứu

Tại xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê) mưa lũ cũng diễn biến phức tạp, hàng trăm ngôi nhà dân bị nước lũ cô lập, bủa vây. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thảo (trú xóm Thượng Sơn) bị ung thư, lên cơn đau phải chuyển đi cấp cứu. Do nước bủa vây, Công an xã Điền Mỹ đã dùng thuyền đưa ông Thảo đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng phối hợp gia đình đưa ông Thảo đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Nguyễn Văn Thảo đã qua được cơn nguy kịch. Ông nói: "Tôi rất xúc động và cảm ơn các lực lượng đã giúp đỡ gia đình trong mùa lũ".

Các lực lượng phải vượt 10km để đưa ông Thảo đến bệnh viện. Ảnh: CACC

Đại uý Đậu Việt Dũng - Trưởng Công an xã Điền Mỹ cho biết, hiện tại địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Toàn xã có 1.476 hộ, trong đó 151 hộ ngập sâu, 12 hộ bị sạt lở, 1 hộ sạt lở nặng. Giáo dân trong xã chiếm 40%. Những ngày qua Công an xã Điền Mỹ đã phối hợp với các lực lượng triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra.

"Chiều nay anh em đang túc trực thì người nhà của ông Thảo gọi nhờ chở ông đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vị trí của nhà ông Thảo khá xa, nước sông rất lớn, chúng tôi phải đi thuyền khoảng 10km mới đưa được ông Thảo đến địa điểm có ô tô để chuyển ông xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Đi cùng đoàn có các cán bộ công an xã và chủ tịch xã. Rất may di chuyển trong lũ khó khăn nhưng chúng tôi đã kịp thời đưa ông đến bệnh viện", Đại úy Dũng nói thêm.

Trụ sở Công an xã Điền Mỹ bị ngập tầng 1. Ảnh: CACC

Theo Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh, mưa lũ đã làm ngập hơn 1.800 hộ dân; hơn 20ha cây trồng vụ đông; 9 trường học; 18 nhà văn hóa thôn. Tại địa bàn đã có 3 người chết và mất tích.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND huyện Hương Khê đã ra công điện khẩn chỉ đạo ứng phó. Theo đó, yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường thi công dang dở.