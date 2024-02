Chính xác

Người đầu tiên đến nhà vào dịp năm mới sẽ quyết định vận may của gia chủ trong suốt 12 tháng. Vì vậy, đàn ông đẹp trai, cao lớn và có mái tóc đen hoặc sậm màu sẽ được coi là những người mang lại nhiều may mắn nhất. Ngược lại, người có mái tóc vàng, sáng màu được cho không đem lại may mắn, theo quan điểm của người dân Scotland.