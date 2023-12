{"article":{"id":"2225007","title":"Núp bóng hội thảo công nghệ để quảng bá hàng chục sàn forex quốc tế","description":"Xin phép 'Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân Việt Nam năm 2023', nhưng lại quảng bá cho hàng chục sàn forex quốc tế, khi cơ quan chức năng kiểm tra, sự kiện này đã phải dừng ngay sau đó.","contentObject":"<p>Ngày 9/12, tại TP.HCM đã diễn ra sự kiện Trader fair & Awards VietNam HCMC, trên website quảng bá đây là chuỗi sự kiện giáo dục và kết nối mang tính sáng tạo tương tác giữa châu Á và các khu vực còn lại của thế giới. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex1-580.jpg?width=768&s=SKnZPPsCNjc3rW_5ZrVAsA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex1-580.jpg?width=1024&s=nZP1PuFH-1wrF_yweStO9g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex1-580.jpg?width=0&s=f1uuLBFMaLkkZAPs3M3c5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex1-580.jpg?width=768&s=SKnZPPsCNjc3rW_5ZrVAsA\" alt=\"forex1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex1-580.jpg?width=260&s=D0ZDlE7UI-V1D2cTFyXXPw\"></picture>

<figcaption>Rất đông người đã tham gia sự kiện liên quan đến quảng bá các sàn forex quốc tế vào sáng 9/12.</figcaption>

</figure>

<p>Sự kiện này theo bảng hiệu ghi trên cổng vào có tên 'Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân năm 2023'. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thực chất đây là sự kiện quảng bá cho các sàn forex (đầu tư ngoại hối) quốc tế.</p>

<p>Cụ thể, khi vào tham quan trực tiếp sự kiện, thực tế không có hội thảo nào diễn ra, thay vào đó là triển lãm hàng chục gian hàng của các sàn forex quốc tế.</p>

<p>Đáng chú ý, các bên có gian hàng tại triển lãm đã che tên sàn của mình trên các backdrop chính, chỉ để lại lời kêu gọi đầu tư. Nhưng dù đã che tên, các sàn forex này vẫn tiến hành kêu gọi mọi người đăng ký tham gia đầu tư thông qua các tờ rơi giới thiệu, standee, mã QRCode được tích hợp sẵn trên điện thoại và máy tính của nhân viên tại gian hàng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex2-581.jpg?width=768&s=1SpRCsIu5bRFLTYVqA6aFg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex2-581.jpg?width=1024&s=DTrzwThwzWVkleOZuF29fA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex2-581.jpg?width=0&s=HbVWuNM2ME77VDa1rgKrXA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex2-581.jpg?width=768&s=1SpRCsIu5bRFLTYVqA6aFg\" alt=\"forex2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex2-581.jpg?width=260&s=EE4m7-BRKoV2E8Ireb6gdQ\"></picture>

<figcaption>Đăng ký là hội thảo nhưng thực tế đây là sự kiện triển lãm quảng bá cho các sàn forex quốc tế.</figcaption>

</figure>

<p>Theo quan sát, có khoảng 30 sàn forex quốc tế xuất hiện tại sự kiện này đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó, để thu hút người tham gia, các sàn đưa ra các chương trình khuyến mại như tặng tiền khi tạo tài khoản, rút thăm may mắn, quay số trúng thưởng, mức lợi nhuận cực lớn khi đăng ký tham gia đầu tư…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex3-582.jpg?width=768&s=Pg9IR5erGoT4Gx629STzYg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex3-582.jpg?width=1024&s=OA-uANdSPI1B3euJivjMhw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex3-582.jpg?width=0&s=dxWwuZv6b-_TvQ4nK1DNzw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex3-582.jpg?width=768&s=Pg9IR5erGoT4Gx629STzYg\" alt=\"forex3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex3-582.jpg?width=260&s=rky8XmXTjWpegyObc2OOJQ\"></picture>

<figcaption>Tuy che tên trên backdrop, nhưng các sàn vẫn quảng bá đến người tham quan qua các tờ rơi. </figcaption>

</figure>

<p>Chỉ trong buổi sáng 9/12, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người trong và ngoài nước tham gia. Lượng người tham gia đông đến nỗi ban tổ chức đã phải cho xếp hàng vào theo đợt.</p>

<p>Nhiều người tham gia sự kiện cho biết, mục đích đến đây là để tìm hiểu và tham gia đầu tư, đồng thời tranh thủ nhận các món quà mà các sàn tặng khi đăng ký trực tiếp tại gian hàng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex5-583.jpg?width=768&s=SJA1RMWnqrtKpTvlQRVX_Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex5-583.jpg?width=1024&s=VbQWThXUDB53Lm0r64KhxA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex5-583.jpg?width=0&s=3FgF6by-ySA4LautWWCQYQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex5-583.jpg?width=768&s=SJA1RMWnqrtKpTvlQRVX_Q\" alt=\"forex5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex5-583.jpg?width=260&s=x7ReGPkSyIUFVDTfpUwgng\"></picture>

<figcaption>Hướng dẫn người tham quan đăng ký tài khoản trên di động.</figcaption>

</figure>

<p>Ngay trong buổi sáng 9/12, Sở TT&TT TP.HCM đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) TP.HCM tiến hành kiểm tra sự kiện này.</p>

<p>Đại diện Sở TT&TT TP.HCM cho biết, đây là hội thảo quốc tế đã được Sở TT&TT cấp phép với nội dung “Hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới với thương nhân Việt Nam năm 2023”; nhưng sau khi kiểm tra thực tế, hội thảo không có diễn giả lên trình bày và phía sau ban tổ chức lại tiến hành triển lãm các gian hàng liên quan đến forex.</p>

<p>Sở TT&TT yêu cầu đơn vị tổ chức phải thực hiện đúng nội dung đề án đã được cấp phép, tuy nhiên, do không thực hiện được nên đơn vị tổ chức sự kiện đã tự nguyện dừng hội thảo.</p>

<p>Cũng theo đại diện Sở TT&TT TP.HCM, với việc dừng hội thảo, triển lãm các gian hàng bên lề cũng phải kết thúc theo và ngay sau đó ban tổ chức đã tiến hành tháo dỡ các gian hàng liên quan đến các sàn forex này. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex4-584.jpg?width=768&s=LMfhggJS7on-9UwpAUAJcQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex4-584.jpg?width=1024&s=gjjhYrDLmRpZ8j1njCFylQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex4-584.jpg?width=0&s=g2vtIwVGfQmefWvthp9oXQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex4-584.jpg?width=768&s=LMfhggJS7on-9UwpAUAJcQ\" alt=\"forex4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/forex4-584.jpg?width=260&s=rYNh2ftdIsOCnQTev0iUEw\"></picture>

<figcaption>Dùng QRcode để kêu gọi người đăng ký tham gia.</figcaption>

</figure>

<p>Theo giới thiệu trên website, Traders Fair được tổ chức bởi Finexpo, sự kiện gồm các buổi hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia uy tín trong ngành chia sẻ các kinh nghiệm về đầu tư forex, chứng khoán… Bên cạnh đó, có các chương trình rút thăm trúng thưởng, giải trí và trao giải thưởng Traders. </p>

<p>Trước đó, ngày 8/11, Sở TT&TT TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng <a href=\"https://vietnamnet.vn/buoc-dung-su-kien-co-su-xuat-hien-cua-san-forex-exness-tai-tp-hcm-2212611.html\">buộc dừng sự kiện quốc tế </a>do quỹ Hubbis tổ chức, vì vi phạm các quy định về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.</p>

<p>Đây là sự kiện không xin phép, bên cạnh đó tại sự kiện, có sự xuất hiện của sàn exness, một sàn forex vi phạm pháp luật Việt Nam đã từng được báo chí<em> </em>phản ánh.</p>

