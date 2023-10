Công an huyện Kiến Thuỵ (TP Hải Phòng) thông tin, vào khoảng 13h20 hôm nay (6/10), tại ngã 4 giao cắt giữa đường 404 và đường trục thôn Quế Lâm (xã Thuỵ Hương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người khác trọng thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV)

Vào thời điểm trên, xe ô tô 16 chỗ mang BKS: 15B-03835 do tài xế Vũ Kim Cường (SN: 1979, ở Đương Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ) điều khiển, chở theo chị Lê Ngọc Ph. (SN: 1988, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Ô tô trên đã va chạm với xe máy BKS: 15F1-207.87 do ông An Đức Đồng (SN: 1950, ở Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thuỵ) điều khiển. Tiếp đó ô tô 16 chỗ va vào xe đạp điện do cháu N.D.T. (SN 2010, ở xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ) cầm lái.

Hậu quả tai nạn, ông Đồng tử vong tại chỗ, cháu T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch.

Ô tô 16 chỗ kéo theo xe máy lao xuống bên đường. (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường, xe đạp điện và xe máy bị hư hỏng nặng, ô tô 16 chỗ lao một phần xuống mương bên đường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.