Tối 11/9, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" đối với Hoàng Văn Linh (SN 1983, trú tại huyện An Dương).

Trước đó, ngày 10/9, Đội CSGT Công an huyện An Dương tổ chức lập chốt kiểm soát nồng độ cồn tại địa bàn xã Nam Sơn.

Đến khoảng 19h55 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 15A-577.63 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.

Tài xế này sau khi lạng lách bỏ chạy trên đường đã đâm thẳng vào xe của CSGT.

Đối tượng Hoàng Văn Linh tại cơ quan công an.

Trước thái độ liều lĩnh của tài xế, tổ công tác đã sử dụng 3 xe mô tô đuổi theo nhằm ngăn chặn vi phạm. Trong quá trình truy đuổi, tài xế liên tục lạng lách không dừng lại.

Khi đến ngã ba đường Nguyễn Trãi, tài xế trên đã đâm thẳng vào cán bộ Vũ Xuân Duy. Hậu quả khiến ông Duy bị thương ở chân, xe mô tô chuyên dụng của CSGT bị hư hỏng.

Không dừng lại, đối tượng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Đến khoảng 20h20, khi lái xe đi vào thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong, tài xế buộc phải dừng ô tô do đường nhỏ không thể tiếp tục di chuyển.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Hồng Phong khống chế tài xế đưa về trụ sở để làm việc.

Công an xác định, tài xế là Hoàng Văn Linh, vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao (0,688 mlg/lít khí thở).