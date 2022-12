Ô tô bẹp dúm sau tai nạn, chủ xe Hyundai Creta được hãng đổi xe mới

Cô Mutia Ramadhanti - một chủ xe Hyundai Creta đã được hãng Hyundai đổi cho một chiếc ô tô hoàn toàn mới sau khi chiếc xe cũ của cô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn vào hồi tháng 10/2022.

Đây là một phần nằm trong chương trình “đổi cũ lấy mới” dành cho xe bị tai nạn mà hãng Hyundai đang triển khai tại thị trường Indonesia.

Chủ xe Hyundai Creta được đổi xe mới sau khi xe cũ bị vỡ nát do tai nạn (Ảnh: Mobil123)

Cụ thể, hãng Hyundai cam kết sẽ đổi xe mới cho những khách hàng có xe Creta và Stargazer bị hư hại trên 75% do tai nạn. Những chiếc xe mới này sẽ có màu sắc, phiên bản và thông số kỹ thuật giống hệt chiếc xe đã bị hỏng trước đó.

Tuy nhiên, chương trình độc đáo này chỉ được áp dụng cho những chiếc xe mới mua trong vòng 1 năm đổ lại.

Chiếc xe mới có thông số kĩ thuật, màu sắc và phiên bản giống hệt chiếc xe cũ (Ảnh: Mobil123)

Đối với trường hợp của cô Mutia Ramadhanti, chiếc Hyundai Creta đã đáp ứng đủ yêu cầu của chương trình “đổi cũ lấy mới” của Hyundai.

Qua những hình ảnh mà cô cung cấp, có thể thấy rằng chiếc Hyundai Creta này đã bị biến dạng hoàn toàn ở phần đầu xe với phần kính lái vỡ nát, cửa trước và cột A bẹp rúm. Ước tính chi phí sửa chữa chiếc Hyundai Creta này tương đương với 96% giá trị của xe, khoảng 375 triệu rupiah (tương đương 566 triệu đồng).

Chiếc Hyundai Creta của cô Mutia Ramadhanti bị biến dạng hoàn toàn sau va chạm (Ảnh: Mobil123)

Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ trước chương trình “đổi cũ lấy mới” đối với xe bị tai nạn của Hyundai Indonesia. Chương trình này cũng được xem là “vũ khí” giúp Hyundai thu hút được nhiều khách hàng hơn tại Indonesia – thị trường vốn đang bị “thống trị” bởi các hãng xe Nhật Bản.

Hyundai Creta nằm trong phân khúc B-SUV và cạnh tranh trực tiếp với Honda HR-V tại thị trường này. Theo kết quả đánh giá xe mới ASEAN NCAP, Hyundai Creta bản lắp ráp tại Indonesia nhận được điểm số 75,78 điểm trên tổng 100 điểm và đạt đánh giá an toàn ở mức cao nhất. Tuy nhiên, điểm số an toàn của Hyundai Creta vẫn kém hơn một chút so với đối thủ Honda HR-V với 81,83 điểm.

Minh Nhật (Theo Mobil123)

Bạn có bình luận thế nào về chương trình đổi xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!