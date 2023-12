Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu và điều khiển ô tô tông vào xe máy của cơ quan chức năng.

Hai đối tượng là Phan Trọng Hiếu (21 tuổi, trú tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Duẩn (43 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu).

Đối tượng Hiếu (bên trái) và Duẩn bị bắt giữ cùng phương tiện ô tô chở thuốc lá lậu. (Ảnh: Khê Sơn)

Khoảng 7h30 sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường 11, TP Vũng Tàu, Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an TP Vũng Tàu phát hiện Phan Trọng Hiếu đang chuyển hàng từ ô tô hiệu Ford Everet biển số 60K-360.xx sang xe ô tô hiệu Kia Sorento biển số 72A-556.xx do Nguyễn Văn Duẩn điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bị phát hiện vận chuyển thuốc lá, Hiếu nhanh chóng lên xe ô tô 60K-360.xx để bỏ chạy. Thấy lực lượng chức năng đi xe máy đuổi theo, Hiếu đã tông ô tô tông vào xe máy, sau đó nhảy ra khỏi xe dẫn đến ô tô kéo lê xe máy khoảng 300m mới dừng lại.

Đối tượng Hiếu bị tổ công tác khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Hiện trường ô tô do Hiếu điều khiển tông xe máy của cảnh sát. (Ảnh: Quang Cường)

Trên ô tô của Hiếu, lực lượng chức năng ghi nhận có 2.500 bao thuốc lá.

Tại cơ quan chức năng, Hiếu và Duẩn không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của những bao thuốc lá nói trên.