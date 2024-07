Xem video:

Tình huống mới đây xảy ra trên đường ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ) và được camera hành trình trên xe tải ghi lại.

Theo đó, thời điểm này chiếc xe tải gắn camera hành trình đang di chuyển ở làn bên phải sát dải phân cách cứng trên con đường có 3 làn. Bất ngờ, một chiếc ô tô con nhãn hiệu Tata Nexon đã cố gắng vượt lên xe tải, bất chấp ở phần làn đường sát lề vướng một nhóm người đi xe máy.

Hậu quả xảy ra tức thì khi ô tô con chưa vượt hết đầu xe tải đã lấn hẳn sang làn đối phương và va chạm xảy ra. Ô tô con bị xe tải đâm xoay ngang lật trên đường.

Tài xế xe tải có lẽ đã không nhìn thấy chiếc Nexon vì nó nằm ở phía bên trái và nằm trong điểm mù của tài xế. Rất may, vụ tai nạn dù nghiêm trọng nhưng những người trong ô tô con chỉ bị thương nhẹ.

Trong trường hợp này, tài xế ô tô con rõ ràng có lỗi. Nếu tài xế xe Tata Nexon giữ khoảng cách an toàn với xe tải và chờ cơ hội an toàn mới vượt thì tai nạn này đã không xảy ra. Video này cũng cho thấy tại sao việc tuân theo các quy tắc giao thông lại vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang lái xe phía sau hoặc bên cạnh một phương tiện hạng nặng như xe buýt hoặc xe tải, bạn nên duy trì khoảng cách an toàn vì những phương tiện này cần khoảng cách xa hơn để giảm tốc độ hoặc dừng so với ô tô con.

Theo Cartoq

