Ngày 5/5, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND Phường Tân Lợi Phạm Văn Thái cho biết, đang chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột trích xuất toàn bộ camera an ninh xung quanh nhà của phóng viên T.T., nhằm nhanh chóng tìm ra đối tượng tạt sơn vào xe của phóng viên này.

"Vụ việc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, đối tượng tạt sơn rất manh động nên phải xử lý nghiêm để răn đe", ông Phạm Văn Thái cho biết.

Xe của gia đình nhà báo T. bị tạt kín sơn

Trước đó, khoảng 11h trưa ngày 30/4, khi nhà báo T.T. đi công việc ở ngoài về nhà (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện ô tô của gia đình bị kẻ gian tạt sơn đỏ kín nóc và đuôi xe. Sự việc được báo lên Công an phường Tân Lợi và Công an TP Buôn Ma Thuột.

Chiếc xe bị tạt sơn gây thiệt hại nặng

Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên cũng đã có công văn đề nghị Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm rõ việc này.

Theo nhà báo T.T., trong cuộc sống cá nhân và gia đình anh không hề mâu thuẫn với ai.