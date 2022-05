Ô tô dán thẻ thu phí tự động không nạp tiền, dừng xe trả phí gây ùn tắc

Số xe nạp tiền tài khoản giao thông còn thấp

Theo Ủy ban ATGT Quốc, trong những ngày đầu nghỉ lễ chiều 29 và sáng 30/4 vừa qua, tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và TP.HCM xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Cụ thể như: tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3; QL1 qua Đồng Nai; cao tốc theo hướng TP.HCM đi Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ đi về miền Đông, miền Tây...

Tại một số trạm thu phí, lực lượng chức năng phải tiến hành xả trạm để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc là do mật độ người và phương tiện tăng rất cao so với ngày thường; các vụ va chạm giao thông; chủ đầu tư một số tuyến đường cao tốc chậm xả trạm thu phí theo quy định.

Trước đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng xảy ra tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện dán thẻ ETC đi vào cao tốc còn hạn chế so với kỳ vọng.

Theo thống kế của Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc ô tô Hà Nội - Hải Phòng (VIDIFI), dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, từ ngày 8-11/4 có 248.478 ô tô lưu thông, nhưng chỉ có 134.691 xe đi vào làn không dừng (ETC), còn lại đi vào làn hỗn hợp và làn một dừng.

Như vậy, tỷ lệ xe đi vào làm ETC mới chiếm khoảng 54,21%, số phương tiện còn lại chưa dán thẻ đi vào làn ETC vẫn còn khá lớn.

Xe dán thẻ thu phí tự động chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Đại diện VIDIFI cho rằng, nếu tỷ lệ xe dán thẻ đi vào làn ETC không tăng nhanh, dự kiến đầu tháng 6 tới, khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ thực hiện thu phí tự động không dừng, ùn tắc tại trạm thu phí trên tuyến này là khó tránh khỏi.

Một đơn vị dịch vụ ETC cho hay, hiện nay xe dán thẻ ETC chiếm 60% phương tiện. Tuy nhiên, trong số này có tới 40% phương tiện không nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc trong tài khoản không đủ tiền nên phải dừng xe trả tiền mặt.

Ngoài ra, tại một số trạm thu phí vẫn còn tình trạng lỗi thiết bị nên khi xe sử dụng tài khoản giao thông đi qua trạm không đọc được thẻ cũng gây ùn tắc tại trạm thu phí.

Tại đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có thời điểm kiểm tra, chỉ trong vòng 45 phút có tới 20 lỗi xe không thể đi qua làn ETC. Trong số này có tới 8 lỗi do xe không nạp tiền hoặc không còn đủ tiền. Số còn lại do lỗi dán thẻ và các lỗi kỹ thuật khác.

Với những xe qua trạm chưa nạp đủ tiền hoặc bị các lỗi kỹ thuật đều phải dừng lại để trả tiền theo phương thức thủ công (MTC), do vậy vào lúc cao điểm cũng gây ùn tắc tại trạm thu phí.

Xử phạt xe không dán thẻ ETC đi vào làn không dừng

Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cho biết, thời gian qua Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa nhiều hình thức nạp tiền, mở rộng nhiều điểm dán thẻ, tổ chức dán thẻ trực tiếp tại các cơ quan, ban ngành, các khu chung cư.

Đến thời điểm này có khoảng 2,7 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm khoảng 60% tổng số phương tiện trên toàn quốc.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ đẩy mạnh công tác dán thẻ. Phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt 80-90%.

Ông Nguyễn Viết Huy, Vụ phó Vụ đối tác công tư (Bộ GTVT) cho biết, để đạt kế hoạch phương tiện dán thẻ chiếm 80%, hiện nay kênh thanh toán đã cải tiến nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Nhà đầu tư BOO1 đã liên thông với một số ngân hàng để tự động nạp tiền vào tài khoản giao thông. Nhà đầu tư BOO2 đang có ví điện tử Viettel Pay liên kết với tài khoản thu phí không dừng và ngân hàng. Người đi ít chỉ cần nộp số tiền nhỏ vào tài khoản để sử dụng.

Cảnh ùn tắc tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do nhiều xe ô tô vẫn chưa sử dụng dịch vụ ETC. Ảnh: Thành Trung

Ông Huy cho biết thêm, Bộ GTVT cũng đã tính đến chế tài cho phép xe chưa đủ tiền hoặc xe bị lỗi thẻ, lỗi kỹ thuật sẽ nộp tiền sau; yêu cầu các đơn vị thu phí cải tiến hơn phương thức thu phí không dừng. Nhà cung cấp dịch vụ phải đến từng chủ xe để dán thẻ.

Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp vận tải có đầu xe nhiều và công chức cần gương mẫu sử dụng thẻ không dừng. Khi sử dụng dịch vụ này, các phương tiện được nhiều mặt lợi là tăng tốc độ lưu thông qua trạm, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm thời gian đi lại.

Hiện tình trạng phương tiện đi không dán thẻ hay thẻ không có tiền vẫn đi nhầm vào làn không dừng, gây ách tắc giao thông. Thời gian tới lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm xe đi sai làn, tạo thông thoáng cho làn không dừng.

Vũ Điệp