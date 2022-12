Ô tô điện Mercedes-Benz ra mắt Malaysia, giá bán rẻ hơn Việt Nam

Mercedes-Benz mới đây đã bổ sung thêm mẫu EQE 350+ vào dòng sản phẩm xe điện của họ tại thị trường Malaysia, với giá bán khởi điểm từ 419.888 RM, tương đương khoảng 2,22 tỷ VNĐ.

Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với đối thủ chạy điện BMW i4 đã ra mắt trước đó, có giá quy đổi từ 1,98 – 2,28 tỷ VNĐ.

So với “đàn anh” EQS, EQE có chiều dài tổng thể ngắn hơn 180 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 90 mm. Kích thước chiều dài × rộng × cao của xe lần lượt là 4.946 × 1.961 × 1.512 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt mức 3.120 mm.

Nếu so với E-Class thế hệ hiện tại (W213) có kích thước chiều dài 4.935 mm, rộng 1.852 mm, cao 1.460 mm và chiều dài cơ sở 2.939 mm, chiếc Mercedes-Benz EQE dài hơn 11 mm, rộng hơn 109 mm và cao hơn 52 mm. Ngoài ra, chiều dài cơ sở cũng lớn hơn 181 mm.

EQE 350+ được trang bị một động cơ điện, cho ra công suất 292 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Dung lượng pin của xe là 90,56 kWh, mang đến phạm vi di chuyển tối đa lên tới 669 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Mẫu sedan chạy điện này có thể sạc đầy pin từ 10 lên 100% trong 8 giờ 15 phút bằng cổng sạc AC công suất 11 kW. Tuy nhiên khi sử dụng sạc nhanh DC 170 kW chỉ tốn 32 phút để tăng từ 10 lên 80%.

Hãng xe Đức cho biết phần mềm quản lý pin trên EQE đã được phát triển độc lập, cho phép người dùng quản lý thông tin về pin qua mạng không dây (OTA) liên tục trong suốt vòng đời.

Mercedes-Benz EQE 350 tại Malaysia trang bị gói ngoại thất AMG Line, gồm bộ la-zăng 5 chấu kép 19 inch và các chi tiết sơn đen. Xe sử dụng cụm đèn chiếu sáng Digital Light. Không giống với mặt ca-lăng của EQS có các họa tiết hình ngôi sao ba cánh, EQE được thiết kế đơn giản hơn khi chỉ mang một màu đen bóng kèm logo hãng chính giữa.

Thiết kế trên mẫu xe này vẫn mang phong cách những dòng sản phẩm động cơ đốt trong của thương hiệu ngôi sao ba cánh khi sử dụng phong cách đơn giản nhưng không kém phần hiện đại, khi phía sau vô-lăng vẫn có màn hình đa thông tin và màn hình trung tâm cỡ lớn.

Khoang lái của EQE 350 trang bị gói AMG với các chi tiết như ghế ngồi thể thao, vô-lăng D-Cut bọc da Nappa cùng lẫy chuyển số phía sau. Ghế trước có thêm chức năng sưởi ấm.

Màn hình trung tâm có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh cao cấp Burmester 3D, sạc điện thoại thông minh không dây, màn hình hiển thị head-up là những trang bị tiêu chuẩn khác trên mẫu sedan chạy điện này.

Về trang bị an toàn, Mercedes-Benz EQE 350+ có gói Drive Assistance Plus bao gồm Hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, Hỗ trợ dừng và di chuyển chủ động, Hỗ trợ giữ làn đường chủ động, Hỗ trợ đánh lái chủ động, Hệ thống an toàn Pre-Safe,…. Bên cạnh đó còn có Camera 360 độ, Hỗ trợ đỗ xe chủ động, gương chiếu hậu chống chói, Hệ thống giám sát áp suất lốp.

Trước đó tại Việt Nam, thương hiệu Mercedes-Benz đã giới thiệu mẫu xe sang chạy điện EQS với hai phiên bản là 450+ giá 4,839 tỷ đồng và 580 4Matic giá 5,959 tỷ đồng. Còn tại Malaysia, phiên bản EQS 450+ có giá 157.798 USD (khoảng 3,71 tỷ VNĐ).

Tiến Dũng (theo Paultan)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!