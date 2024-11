Số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đã tiếp tục tăng trưởng khá mạnh so với giai đoạn trước đó.

10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 10/2024. Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp

Ở top xe bán chạy nhất tháng 10, tất cả các mẫu xe góp mặt đều có doanh số cao, đạt trên 1.200 chiếc/tháng. Trong đó, 7/10 mẫu xe tăng trưởng mạnh. Mitsubishi Xpander dù có lượng bán ra sụt giảm vẫn là cái tên nổi bật nhất và tiếp tục dẫn đầu, tiếp đến là Mazda CX-5 và Ford Ranger.

Sau 1 tháng lọt top 10 xe bán chạy, KIA Carnival đã không còn giữ được doanh số đủ cao để góp mặt trong danh sách này. Bị "bật top" trong tháng 10 còn có những cái tên như Toyota Veloz Cross và Hyundai Creta, nhường chỗ cho 3 mẫu xe là Toyota Yaris Cross, Corolla Cross và Ford Everest.

Như vậy, trong top 10 có sự góp mặt của cả 6 hãng xe. Trong đó Toyota có 3 đại diện, Ford và Mitsubishi cùng có 2 đại diện, các hãng xe còn lại là Honda, Hyundai và Mazda mỗi hãng có 1 cái tên. KIA tiếp tục gây thất vọng khi không có mẫu xe nào góp mặt.

Dưới đây là chi tiết 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tháng 10/2024:

1. Mitsubishi Xpander: 2.131 chiếc

Mitsubishi Xpander đạt doanh số 2.131 chiếc trong tháng 10, giảm 26,0% so với tháng trước (2.688 chiếc) nhưng tăng tới 66,8% so với tháng 10/2023. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2024, có tất cả 15.087 chiếc Xpander được bán ra, giảm nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp mới từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản, giá bán từ 560-658 triệu đồng. Mẫu mới là Xpander Cross ra mắt đầu năm 2023 có giá 698 triệu đồng. Các mẫu xe sử dụng động cơ 1.5L.

2. Mazda CX-5: 2.008 chiếc

Mẫu crossover của thương hiệu Mazda vẫn giữ vị trí thứ 2 toàn thị trường với doanh số 2.008 chiếc trong tháng 10, tăng 8,2% so với tháng trước và giảm 5,2% so với tháng 10/2023. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đạt 11.248 chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ.

Mazda CX-5 được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, giá từ 749-829 triệu đồng (chưa tính tùy chọn khác).

3. Ford Ranger: 1.881 chiếc

Trong tháng 10 vừa qua, Ford Việt Nam bán ra 1.881 chiếc Ranger, tăng tới 27,7% so với tháng trước và tăng 3 bậc để đứng vị trí thứ 3. Doanh số này cũng tăng tới 47,2% so với tháng 10/2023. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, Ford Việt Nam bán ra 13.647 chiếc Ranger (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước).

Ford Ranger có 5 phiên bản và 1 mẫu đặc biệt nhập khẩu từ Thái Lan là Raptor. Giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Các phiên bản của Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

4. Toyota Vios: 1.757 chiếc

Giảm 1 bậc so với tháng trước là mẫu sedan cỡ B Toyota Vios. Tháng 10, doanh số của Vios là 1.757 chiếc, giảm 4,6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng mạnh 21% so với tháng 10/2023. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Toyota Vios bán ra tổng cộng 10.569 chiếc, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Toyota Vios được nâng cấp nhẹ từ tháng 5/2023 với 3 phiên bản, giá bán dao động từ 458-545 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

5. Honda City: 1.670 chiếc

Honda City vẫn giữ nguyên vị trí thứ 5 trong top 10 xe bán chạy. Tháng 10, mẫu sedan cỡ B bán ra 1.670 chiếc, tăng nhẹ 5% so với tháng 9 và tăng gấp đôi so với tháng 10/2023. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, có tất cả 7.741 chiếc City được bàn giao tới khách hàng, tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Honda City thế hệ hiện tại được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 12/2020 với 3 phiên bản, giá dao động từ 559-609 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng động cơ 1.5L cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

6. Toyota Yaris Cross: 1.510 chiếc

So với tháng 9, doanh số Toyota Yaris Cross đã tăng 54,2% trong tháng 10 với 1.510 chiếc bán ra. Điều này giúp mẫu xe của Toyota trở lại top 10 với vị trí thứ 6. Cộng dồn trong 10 tháng đầu năm 2024, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 8.408 chiếc Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybri, giá bán lần lượt là 730 triệu và 838 triệu đồng.

7. Mitsubishi Xforce: 1.481 chiếc

Tháng 10, Mitsubishi Xforce bán ra 1.481 chiếc, giảm 18,6% so với tháng 9. Doanh số này khiến mẫu xe thương hiệu Nhật Bản tụt 3 bậc trong top 10. Cộng dồn doanh số trong 10 tháng đầu năm, đã có 11.444 chiếc Xforce được bán ra thị trường.

Mẫu B-SUV Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1 năm nay. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, có 4 phiên bản với giá bán từ 599-705 triệu. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

8. Hyundai Accent: 1.425 chiếc

Mẫu sedan của Hyundai đạt doanh số trong tháng 10 là 1.425 chiếc, tăng 10,5% so với tháng trước nhưng giảm nhẹ 3,2% so với tháng 10/2023. Tổng cộng 10 tháng đầu năm 2024, có 9.625 chiếc Hyundai Accent được bán ra thị trường, giảm tới 30% so với cùng kỳ năm 2023, đồng thời bị đối thủ Toyota Vios "vượt mặt" ở phân khúc sedan cỡ B.

Mẫu Hyundai Accent 2024 thế hệ mới ra mắt vào cuối tháng 5 năm nay với 4 phiên bản, trang bị động cơ Smartstream 1.5L. Trong đó, bản số sàn giá 439 triệu đồng, ba phiên bản số tự động giá từ 489-569 triệu đồng.

9. Toyota Corolla Cross: 1.420 chiếc

Với 1.420 chiếc bán ra trong tháng 10, Toyota Corolla Cross tăng mạnh doanh số 77,2% so với tháng trước và tăng tới 4,5 lần so với tháng 10/2023. Điều này giúp mẫu xe của Toyota quay trở lại top 10 với vị trí thứ 9. Doanh số luỹ kế của Toyota Corolla Cross trong 10 tháng đầu năm đạt 5.479 chiếc, giảm 41% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 5, mẫu crossover cỡ B+ của Toyota được làm mới, cắt phiên bản thấp là bản G và chỉ còn giữ 2 phiên bản là bản V động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid). Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 820 và 905 triệu đồng.

10. Ford Everest: 1.281 chiếc

Tháng 10, Ford Everest quay trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng ở vị trí cuối cùng, với doanh số đạt 1.281 chiếc, tăng 35,1% so với tháng 9 và tăng 70% so với tháng 10/2023. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 8.434 chiếc Everest, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Ford Everest hiện có 6 phiên bản, giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; trong khi đó 3 bản cao Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

Bạn có đánh giá thế nào về bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng vừa qua? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!