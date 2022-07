Ô tô dùng biển giả qua trạm thu phí, chủ xe biển thật 'tá hỏa' bị trừ tiền

Trên diễn đàn OFFB, chủ phương tiện có tên Hải Nguyễn chia sẻ, hôm 14/7 khi vào App của VETC thì bất ngờ nhận được thông báo xe của mình (BKS: 30A 763.14) bị trừ tiền phí đi qua trạm BOT Pháp Vân – Cao Bồ hôm 14/7/2022.

Chủ phương tiện Hải Nguyễn hốt hoảng vì những ngày đó xe của anh không đi đâu ra ngoại thành nhưng tiền trong tài khoản giao thông vẫn bị trừ.

“Tôi thực sự không hiểu cái phí này mọc ở đâu ra”, chủ phương tiện Hải Nguyễn bất bình.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Trọng Vinh, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động (VETC) xác nhận, đây là trường hợp diễn ra tại cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình. Thực tế, xe đi qua trạm BOT đã sử dụng biển số giả, dán thẻ thu phí tự động giả nên khi đi qua trạm xe dừng lại, nhân viên thu phí BOT thấy biển số đã có trong hệ thống nên nhập lại để trừ tiền bằng phương pháp thủ công.

Khi nhân viên thu phí trừ tiền thủ công thì vô tình lại trừ tiền xe biển số thật đang ở nhà. Còn xe biển giả vẫn đi bình thường.

Sau khi nhận được phản ánh từ xe biển thật, nhà đầu tư BOT đã hoàn trả lại tiền và xin lỗi chủ phương tiện BKS 30A - 763.14.

Nhà đầu tư BOT phải bù số tiền do xe biển số giả đi qua trạm vì không phát hiện được.

Được biết, đây không phải là trường hợp duy nhất chủ phương tiện sử dụng biển số giả đi qua trạm thu phí, khiến chủ phương tiện có biển số thật bị trừ tiền, dù xe không hề đi qua trạm thu phí.

Đã có không ít trường hợp xe sử dụng biển số thật không đi qua trạm thu phí bị trừ tiền do có xe sử dụng biển giả trùng với xe biển thật

Trước đó không lâu, chủ phương tiện có biển số xe 89A – 29403 cũng phản ánh, cả ngày không đưa xe ra khỏi nhà nhưng bất ngờ nhận được thông báo từ VETC trừ phí qua cầu Bạch Đằng với số tiền trừ 34.000 đồng.

Trường hợp này sau đó đã được Công ty CP giao thông số Việt Nam (VDTC) - đơn vị vận hành trạm thu phí cầu Bạch Đằng giải thích, xe BKS 89A – 29403 ở nhà vẫn bị trừ tiền là do có xe đi qua trạm sử dụng biển số giả trùng biển số xe ở nhà nên bị trừ tiền phí.

Chưa xử lý được xe biển giả

Theo đại diện nhà cung cấp dịch vụ ETC, việc xử lý xe dùng biển số giả đã được quy định tại Nghị định 100 và do lực lượng công an xử phạt. Sau khi xuất hiện một số trường hợp sử dụng biển số giả đi qua trạm thu phí nhà cung cấp dịch vụ ETC đã đề nghị cơ quan công an xác minh, xử lý vi phạm.

Về vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc xử phạt xe sử dụng biển số giả đã được quy định tại Nghị định 100. Khi phát hiện được chủ phương tiện sử dụng biển giả, lực lượng CSGT sẽ xử phạt theo quy định.

Riêng với những trường hợp chưa thể xác định ngay lập tức chủ phương tiện sử dụng biển giả ở trên đường thì phải mất thời gian để xác minh, xử lý.

“Cục CSGT đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ ETC để xác minh xử lý. Khi xác minh được qua hình ảnh xe qua trạm thu phí, tra cứu đăng ký… sẽ gọi lên phạt nguội qua hình ảnh”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Một chuyên gia giao thông cho rằng, để có thể phát hiện xe sử dụng biển số giả ngay khi qua trạm thu phí, nhà cung cấp dịch vụ ETC cần phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam có một link truy cập chung để có thể truy dữ liệu phương tiện ngay từ trạm thu phí khi nghi ngờ biển số xe giả.

"Bản thân nhà cung cấp dịch vụ khi dán thẻ ETC thì phải chụp được hình ảnh phương tiện như: Loại xe, màu sắc, kiểu dáng… để khi đi qua trạm có thể tra cứu xác định có đúng biển số thật hay không. Biển số có thể trùng, nhưng loại xe, màu sơn và các đặc điểm khác rất khó trùng và có thể phát hiện ra ngay”, vị chuyên gia giao thông nói.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, về nguyên tắc cơ quan đăng kiểm cung cấp dữ liệu cho nhà cung cấp dịch vụ ETC, thì nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn có đầy đủ thông tin về biển số xe, thông số kỹ thuật. Do vậy, về nguyên tắc, nếu xe đổi biển số thành một xe khác thì khi xe qua trạm thiết bị đọc phải nhận biết được biển số thật hay giả.

“Công nghệ phải đối soát được để phát hiện xe sử dụng biển thật hay giả. Còn dữ liệu cụ thể Cục Đăng kiểm đã cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ ETC, nhưng không hiểu sao việc đối soát lại không phát hiện được”, đại diện Cục Đăng kiểm băn khoăn.