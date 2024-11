XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 11/11, vụ va chạm giao thông gây cháy xe xảy ra tại km91+600 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, 2 ô tô loại 5 chỗ đã xảy ra va chạm rất mạnh trên cao tốc theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, sau đó ô tô mang nhãn hiệu Porsche bốc cháy trên làn 1 và 2, xe còn lại nằm giữa làn 3 và làn khẩn cấp.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC&CNCH đã tới hiện trường tiến hành cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Đến 9h30, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người, ô tô Porsche bị cháy trơ khung.

Ô tô Porsche bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: CTV

Sáng cùng ngày, một vụ tai nạn khác xảy ra giữa ô tô đầu kéo và ô tô con tại quốc lộ 37, thuộc địa phận thị trấn Nam Sách (Hải Dương) đã làm ô tô con bốc cháy.

Cụ thể, khoảng 4h30, anh N.T.L. (SN 1994, ở xã An Lâm, huyện Nam Sách) lái ô tô BKS: 34A-292.96 đi trên quốc lộ 37 hướng TP Chí Linh - quốc lộ 5, trên xe chở 5 người.

Khi đi đến km69+900 quốc lộ 37, xe con va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS: 29K-018.86 kéo theo sơ mi rơ-moóc BKS: 29RM-008.24 do anh P.Q.H. (SN 1978, ở xã An Lâm, huyện Nam Sách) điều khiển, đang lùi xe từ vườn cây thuộc xã An Lâm ra quốc lộ 37.

Vụ va chạm khiến ô tô con bốc cháy, hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng; ô tô đầu kéo hư hỏng nhẹ; 4 người trên ô tô con bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.