Sáng 27/7, Công an TX Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 tối 26/7 trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn gần lối rẽ Tiền Phong, TX Quảng Yên.

Cụ thể, ô tô nhãn hiệu Range Rover mang BKS 15LD-019.xx do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe Range Rover cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (Ảnh: Fanpage Xe Quảng Ninh)

Ngọn lửa bốc lên từ khoang máy của ô tô. Phát hiện xe bị cháy, tài xế đã kịp thời đỗ xe vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc rồi thoát ra an toàn. Nhiều người thấy vậy cũng dừng lại để hỗ trợ dập lửa và thông báo tới lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT - trật tự số 2 (Cục CSGT) đã huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TX Quảng Yên) dập lửa, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Tài xế đã kịp đỗ ô tô vào làn khẩn cấp để an toàn cho các phương tiện khác (Ảnh: Fanpage Xe Quảng Ninh)

Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên xe Range Rover đã bị cháy trơ khung, rất may không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TX Quảng Yên xác minh, làm rõ.