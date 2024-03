Xu hướng hiện đại hóa khiến những mẫu xe vừa ra mắt trở thành những thiết bị công nghệ tối tân với hàng loạt màn hình phụ trợ. Đơn cử như hệ thống màn hình MBUX Hyperscreen trên chiếc Mercedes-Benz EQS, cơ cấu này bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình trung tâm 17.7 inch và màn hình cho hành khách phía trước 12.3 inch.

Mercedes-Benz EQS 450+ tại Việt Nam đã được trang bị màn hình HyperScreen với giá từ 5 tỷ đồng.

Thiết kế tích hợp các phím vật lý vào màn hình cảm ứng sẽ giúp các nhà sản xuất tiết kiệm được chi phí, giúp không gian nội thất trở nên tinh gọn và hiện đại hơn, cũng như có thể dễ dàng cập nhật những tính năng mới thông qua giao thức không dây OTA (over-the-air).

Tuy nhiên, thiết kế này cũng mang đến một số nhược điểm, đặc biệt có liên quan đến độ an toàn khi sử dụng xe. Giám đốc Phát triển Chiến lược của Euro NCAP, ông Matthew Avery cho biết: "Các nhà sản xuất (đang) chuyển dần các phím điều khiển vật lý chính lên màn hình cảm ứng trung tâm, buộc người lái xe phải rời mắt khỏi đường và làm tăng nguy cơ va chạm do mất tập trung".

Đã có nhiều trường hợp tai nạn được ghi nhận do người lái bị phân tâm khi sử dụng màn hình cảm ứng.

Ông cũng đề cập đến những thay đổi về quy trình đánh giá an toàn của tổ chức này: "Các bài kiểm tra của Euro NCAP kể từ năm 2026 sẽ khuyến khích các thương hiệu sử dụng các phím cơ riêng biệt cho các tính năng cơ bản một cách trực quan, hạn chế tình huống rời mắt khỏi khu vực phía trước đầu xe và do đó tăng mức độ an toàn khi sử dụng".

Việc đưa ra các quy định mới này sẽ không phải là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà sản xuất, vì một mẫu xe không cần thiết phải có xếp hạng Euro NCAP cao để có thể lưu thông trên đường. Tuy nhiên, việc đạt được điểm an toàn 5 sao là một thành tích có thể giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.

Hiện tại, Tesla là một trong ít những hãng xe đã tích hợp toàn bộ phím cơ học tại khu vực điều khiển trung tâm lên màn hình cảm ứng.

Do đó, để đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra an toàn, các nhà sản xuất ô tô sẽ phải cho phép người lái xe sử dụng cần gạt hoặc nút bấm để hoàn thành 5 nhiệm vụ quan trọng: ra hiệu chuyển hướng, bật đèn khẩn cấp, bấm còi, vận hành cần gạt nước kính chắn gió và kích hoạt chức năng eCall SOS.

Ông Matthew Avery cho biết thêm: "Vì công việc này đang được tiến hành nên chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đánh giá. Tuy nhiên, ý định của chúng tôi là áp dụng những yêu cầu mới này vào năm 2026 như đã nêu và các nhà sản xuất ô tô đã biết và ủng hộ sáng kiến này".

Theo Carscoops

