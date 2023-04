Ngày 3/4, Đại tá Võ Duy Tuấn (Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên) cho biết, công an vẫn đang điều tra nguyên nhân xe tải chở dưa hấu lật ở huyện Tuy An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Trung.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Anh, 32 tuổi, chở dưa hấu theo hướng huyện Tuy An về huyện Sơn Hòa, khi đổ dốc qua xã An Mỹ thì lật vào vách núi. Tai nạn khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, ô tô tải có khả năng bị mất phanh lúc đang đổ dốc, và chạy qua đoạn cua gấp dẫn tới sự cố, song đó chỉ mới là nhận định. Công an đang làm việc, lấy lời khai những người liên quan và hoàn tất khám nghiệm để làm rõ hơn sự việc.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe tải gặp nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Trọng tải xe gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất hôm 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ô tô tải được phép chở hai người. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn cabin xe có 9 người là hai tài xế, em gái của chủ hàng và 6 người lao động hái dưa nhờ xe xin về nhà.

Hôm nay, ông Lê Tấn Hổ (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên) trực tiếp tới bệnh viện, thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân. Tại đây, ông Hổ yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tập trung các bác sĩ giỏi, các thiết bị y tế hiện đại, thuốc tốt nhất hiện có để cứu chữa những người bị thương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các các đơn vị liên quan khẩn trương liên hệ người thân của nạn nhân để họ sớm vào địa phương, chăm sóc người bị thương. Người chết trong tai nạn cũng được lo hậu sự. Ban đầu, tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng và áp dụng chính sách hỗ trợ nạn nhân.

Một trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Cao Minh.

Về tình hình bệnh nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên Trần Anh Dũng cho biết, ba bệnh nhân đã ổn định. Hai người khác bị thương nặng đã qua nguy kịch.