Ông Lý Gia Siêu được bổ nhiệm làm trưởng đặc khu Hong Kong

Ảnh: China Daily

Theo Tân Hoa Xã, ông Lý Gia Siêu sẽ đảm nhiệm vị trí này từ ngày 1/7 tới, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu hôm 8/5. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì hội nghị toàn thể lần thứ 7 của Quốc vụ viện Trung Quốc và ký sắc lệnh bổ nhiệm.

Tại hội nghị, Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc Hạ Bảo Long cho biết, cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hong Kong nhiệm kỳ thứ 6 được tiến hành theo đúng Luật Cơ bản của Đặc khu hành chính Hong Kong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định pháp luật liên quan của Đặc khu hành chính Hong Kong, thể hiện nguyên tắc công khai và công bằng.

Theo ông Hạ Bảo Long, việc ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng Đặc khu với đa số phiếu ủng hộ đã phản ánh nguyện vọng chung của tất cả thành phần trong xã hội là mong muốn đoàn kết nhất trí.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung ương sẽ duy trì cam kết và thực thi toàn diện, chính xác nguyên tắc “một nước, hai chế độ”.

Thủ tướng Trung Quốc cũng tuyên bố, chính quyền trung ương sẽ ủng hộ Trưởng Đặc khu và chính quyền đặc khu, điều hành chính quyền theo luật pháp, hỗ trợ Hong Kong củng cố và nâng cao vị thế là trung tâm tài chính, thương mại và vận tải biển quốc tế; đẩy nhanh việc thành lập trung tâm đổi mới và công nghệ quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Hong Kong, phát huy lợi thế riêng của Hong Kong, hội nhập tốt hơn vào sự phát triển chung của đất nước, duy trì sự thịnh vượng lâu dài.

Ông Lý Gia Siêu, 64 tuổi, từng gia nhập lực lượng cảnh sát Hong Kong từ năm 1977. Ông đã tham gia xử lý nhiều vụ án lớn của Hong Kong và từng giữ các chức vụ như Phó Cục trưởng An ninh vào năm 2012 và Cục trưởng An ninh từ năm 2017. Trong thời gian giữ chức Cục trưởng An ninh, ông đã thúc đẩy mạnh mẽ Luật An ninh quốc gia về Hong Kong. Từ tháng 6/2021 đến nay, ông là Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong.

Hoài Linh