Tiểu sử tân Chủ tịch UBND TPHCM Từ giai đoạn 7/2006 đến 10/2013: ông Nguyễn Văn Được đã làm qua nhiều vị trí từ Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An. Từ 4/2013 - 12/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tháng 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 6/2016 - 4/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 4/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 Từ 14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ 11/11/2020: Giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021. Từ 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 19/2: Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy TPHCM.