Ông Tề Trí Dũng bị khởi tố trong vụ bán rẻ đất công

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tề Trí Dũng (nguyên TGĐ Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận – IPC, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này với ông Tề Trí Dũng về tội danh trên, còn có 3 người khác gồm bà Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên TGĐ Sadeco) và ông Vũ Xuân Đức, ông Trần Đăng Linh (cũng từng đều giữ chức Phó TGĐ Công ty IPC).

Cả 4 bị can đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án Công ty Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim.

Ông Tề Trí Dũng. Ảnh: T.L

Trong vụ án mới này, ông Tề Trí Dũng và các đồng phạm bị cáo buộc có những sai phạm trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Được biết, phần đất này nằm trong tổng thể khu đất 47ha, giáp QL1, đường Nguyễn Văn Linh, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, gần Bến xe Miền Tây, chợ đầu mối Bình Điền… nên được xem là đắc địa. Năm 2001, UBND TP.HCM giao Công ty Sadeco làm chủ đầu tư dự án An Phú Tây, phục vụ cho việc bố trí tái định cư các dự án trong khu đô thị Nam TP.HCM.

Giai đoạn năm 2005 – 2008, Công ty IPC ký hợp đồng góp vào dự án hơn 492 tỷ đồng cùng với Sadeco thực hiện dự án và đã thanh toán 473 tỷ đồng.

Khi đầu tư hạ tầng, năm 2016, Công ty IPC đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 24.000m2, theo đơn giá 7 – 8,8 triệu đồng/m2, cho 4 khách hàng thu được 186 tỷ đồng. Được biết, việc chuyển nhượng này thông qua 4 hợp đồng, trong đó ông Tề Trí Dũng với cương vị là TGĐ IPC ký 2 hợp đồng vào năm 2016 và 2 hợp đồng còn lại lần lượt ký năm 2018 bởi ông Vũ Xuân Đức và ông Trần Đăng Linh, Phó TGĐ Công ty IPC.

Khi Thanh tra TP.HCM vào cuộc đã làm rõ, việc bán lượng lớn nền đất tại dự án An Phú Tây là bán cho các cá nhân chứ không tổ chức bán qua sàn giao dịch bất động sản, không tổ chức đấu giá, thời điểm bán là chưa phù hợp vì IPC chưa thực sự cần vốn…

Thanh tra TP.HCM cũng xác định, thương vụ mua bán này không mang lại hiệu quả kinh tế. Cụ thể, năm 2008, Công ty IPC góp vốn vào Sadeco với giá 6,6 triệu đồng/m2 và đến năm 2016 lại chuyển nhượng với giá 7 triệu đồng/m2, bao giờ thuế VAT. Giá bán so với giá mua chỉ tăng 6%; trong khi đó lãi suất ngân hàng trong 8 năm tăng khoảng 42%.

Thanh tra làm rõ, 2 hợp đồng bán nền đất ký năm 2018 thì giá có sự thay đổi lớn nhưng IPC vẫn bán giá thấp hơn so với giá mà Sadeco công bố năm 2016. Và trong năm 2016 theo các hợp đồng chuyển nhượng nền đất tại dự án An Phú Tây do Chi cục Thuế huyện Bình Chánh cung cấp thì giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 15 – 16 triệu đồng/m2.

Thanh tra TP.HCM xác định, việc chuyển nhượng các nền đất tại dự án An Phú Tây có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trách nhiệm thuộc về TGĐ, các phó TGĐ, phòng kinh doanh IPC. Do đó, Thanh tra TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và nay thì 4 người bị khởi tố như nói trên.

Trang Nguyên