Nền kinh tế đang phải chịu tác động rất nhiều từ bên ngoài nên những khó khăn của thị trường toàn cầu sẽ tác động ngay đến nền kinh tế Việt Nam. Khi những diễn biến của kinh tế toàn cầu vẫn còn rất phức tạp và nhiều yếu tố bất định, mà các hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế vẫn đang khó khăn. Chưa kể, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường vẫn tăng nhanh. 10 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,38%, cao hơn mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng bình quân (3,2%). Bên cạnh đó, các công trình đang được thi công xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển đô thị, cũng buộc phải tạm ngưng vì thiếu vốn trầm trọng. Còn các công trình xây dựng có nguồn vốn đầu tư nước ngoài, thì phải lựa chọn sử dụng sản phẩm vật tư cơ điện hay vật liệu xây dựng nội địa có độ uy tín, chất lượng sản phẩm cao tương đương với hàng nhập khẩu, để tiếp tục thi công nhằm hoàn thành đúng tiến độ của công trình.

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Vietconduit

Chính vì vậy mà các nhà thầu và kỹ sư cơ điện đã chủ động tìm kiếm và sử dụng các sản phẩm vật tư thi công cơ điện sản xuất trong nước, có giá thành thấp hơn và đạt chuẩn, an toàn và có khả năng chống cháy, để bảo vệ tốt cho hệ thống điện nhẹ M&E. Công ty CP ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit - VNC) là doanh nghiệp được các kỹ sư cơ điện và nhà thầu tin tưởng lựa chọn sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT để cung ứng cho các công trình và dự án. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm sử dụng trong thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhẹ (M&E) cho nhà máy nhiệt điện, nhà xưởng, các tòa nhà cao tầng.

Ống thép luồn dây điện trơn EMT (Electrical Metallic Tubing) - Vietconduit là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp phổ biến, các tòa nhà, nhà ở, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất... Ống được làm bằng vật liệu thép mạ kẽm hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, không ren răng được vì thành ống mỏng, bên ngoài ống được mạ kẽm để bảo vệ chống ăn mòn.

Ống có khả năng chống ăn mòn cao, giúp bảo vệ dây điện khỏi các tác nhân từ môi trường như nước, hơi ẩm, hóa chất... và có độ bền cao, chịu được lực va đập, cũng như sự tác động của môi trường bên ngoài. Ngoài ra, ống luồn dây điện G.I trơn EMT có trọng lượng nhẹ nên dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, cũng như giá thành hợp lý, phù hợp với tiêu chí sử dụng của các nhà thầu cơ điện. Ống có thể được lắp đặt âm tường, âm sàn, đi nổi trên trần hoặc những nơi có độ va đập cơ khí không cao.

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện EMT của Vietconduit

Ngoài ống thép trơn EMT, Vietconduit còn cung cấp các sản phẩm chủ lực được nhiều kỹ sư cơ điện tin dùng như: ống luồn dây điện ren IMC/ RSC và phụ kiện, ống ruột gà lõi thép, ty ren và hệ treo giá đỡ cơ điện, máng cáp dạng lưới, thanh chống đa năng (Unistrut/ C - Channel)...

“Vietconduit được thành lập với mong muốn tạo nên một thương hiệu mang đậm chất Việt, dễ đi vào tâm trí khách hàng. Vietconduit không ngừng thử nghiệm, cải tiến và nâng cấp các dây chuyền sản xuất hiện đại, để cho ra đời các sản phẩm luôn đạt chuẩn chất lượng, khi đưa đến tay khách hàng”, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc công ty chia sẻ.

