Ông Minh Tuệ (tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; nơi ĐKHKTT: thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Từ 2017 - 2023, ông Minh Tuệ đã tự tu, thực hành hạnh khất thực, ba lần đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại. Trong quá trình đó, việc đi lại và hành trì diễn ra thuận lợi, không gặp khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Năm 2024, ông Minh Tuệ bắt đầu chuyến đi bộ thứ tư từ Khánh Hòa lên Cao Bằng, Hà Giang và ngược lại. Trên đường về đến Thừa Thiên - Huế thì xuất hiện có nhiều người đi theo, gây ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngày 30/5, một người đàn ông theo đoàn là L.T.S. (trú tại TPHCM) bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa và tử vong. Tiếp đó, ngày 2/6, hai người phụ nữ cũng bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên đường, các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa họ đến bệnh viện để điều trị. Nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân, ông Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Chiều 8/6, ông Lê Anh Tú được Công an tỉnh Gia Lai cấp căn cước công dân và về khất thực tại quê nhà. Tuy nhiên, người dân lại hiếu kỳ tụ tập quá đông người, gây khó khăn cho công tác an ninh trật tự nên ông Minh Tuệ lại ẩn tu.