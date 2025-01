Sắc lệnh giải quyết rủi ro AI

Tổng thống Donald Trump đã rút lại sắc lệnh hành pháp mà ông Joe Biden ký năm 2023 nhằm giảm thiểu rủi ro mà AI đem lại cho người dùng và an ninh quốc gia.

Sắc lệnh yêu cầu các nhà phát triển hệ thống AI có nguy cơ đến an ninh quốc gia, kinh tế, sức khỏe công cộng, an toàn phải chia sẻ kết quả các bài kiểm tra an toàn với chính phủ Mỹ, dựa theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, trước khi cung cấp cho công chúng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục ngày 20/1. Ảnh: New York Times

Sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thiết lập tiêu chuẩn để thử nghiệm và giải quyết những rủi ro hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và an ninh mạng.

Cương lĩnh của Đảng Cộng hòa năm 2024 tuyên bố sẽ bãi bỏ sắc lệnh mà họ cho là cản trở đổi mới sáng tạo AI, đồng thời cho biết Đảng Cộng hòa ủng hộ sự phát triển AI bắt nguồn từ tự do ngôn luận và sự phát triển của con người.

Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ ban hành hạn chế mới đối với xuất khẩu chip AI và công nghệ, nhận về nhiều chỉ trích từ ngành công nghiệp.

Cựu Tổng thống Biden cũng vừa ban hành sắc lệnh hành pháp để giải quyết nhu cầu năng lượng khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu AI tiên tiến.

Sắc lệnh về xe điện

Tổng thống Trump rút lại sắc lệnh hành pháp năm 2021 của ông Joe Biden, nhằm đảm bảo một nửa trong số tất cả xe mới bán ra năm 2030 là xe điện. Mục tiêu 50% nhận được sự ủng hộ từ các nhà sản xuất ô tô trong và ngoài nước.

Sắc lệnh nằm trong kế hoạch lớn hơn của ông Biden nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, giảm khí thải từ ô tô và xe tải, đồng thời biến nước Mỹ thành quốc gia đầu ngành khi Trung Quốc đang trên đà thống trị thị trường xe điện toàn cầu.

Ông Trump cũng có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan xem xét lại quy tắc liên quan đến khí thải, trong đó yêu cầu các nhà sản xuất xe hơi bán từ 30% đến 56% xe điện vào năm 2032 để tuân thủ.

Ban hành sắc lệnh hành pháp bảo vệ tự do ngôn luận

Cũng trong ngày 20/1, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp mới nhằm “khôi phục tự do ngôn luận và chấm dứt kiểm duyệt liên bang”. Ông và Đảng Cộng hòa cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống Biden khuyến khích hạn chế tự do ngôn luận trên các nền tảng trực tuyến.

Đảng Dân chủ kêu gọi các nền tảng chống lại thông tin sai sự thật, tin giả trên mạng, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như vaccine, bầu cử. Một số chuyên gia nhân quyền cũng bày tỏ lo ngại về tốc độ lan truyền của phát ngôn thù hận.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump bị khóa tài khoản mạng xã hội Facebook, Twitter sau cuộc bạo động đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Dù vậy, vài tuần gần đây, các lãnh đạo công nghệ, bao gồm CEO Meta Mark Zuckerberg, đã tăng cường gây dựng quan hệ với Tổng thống mới và thực hiện những thay đổi trong chính sách để làm hài lòng người đứng đầu nước Mỹ.

(Tổng hợp)