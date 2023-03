Tâm An Nhà báo

Nghe đến ớt nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vị cay nồng xé lưỡi dùng làm gia vị, hoặc nếu là ớt chuông thì có mùi hăng dùng xào nấu chứ ít ai có thể ăn cả cân mỗi lần giống như ăn trái cây. Nhưng gần đây, trên các chợ online, loại ớt Sweet palermo bỗng nhiên được nhiều người săn mua. Bởi, theo quảng cáo, loại ớt này không hăng như ớt chuông, ăn giòn tan và có vị ngọt ngon như trái cây. Do đó, không cần chế biến cầu kỳ, có thể ăn trực tiếp như ăn các loại trái cây thường ngày.

Tuy nhiên, giá loại ớt này khá đắt đỏ. Đơn cử, loại ớt Sweet palermo size mini có giá từ 130.000-150.000 đồng/kg, đắt gấp 2 lần so với giá ớt chuông. Còn ớt Sweet palermo size to có giá từ 180.000-250.000 đồng/kg tuỳ màu. Trong đó, ớt màu socola lên tới 250.000 đồng/kg vẫn khó mua do nguồn cung khan hiếm.

Ớt Sweet palermo ăn ngọt như trái cây bỗng thành hàng hot trên thị trường (Ảnh: NVCC)

Chị Kiều Thị Hảo ở Trần Điền (Thanh Xuân, Hà Nội) thừa nhận, từ lần đầu tiên được nếm thử đến nay, gần như tuần nào chị cũng đặt mua về ăn dù giá ớt Sweet palermo khá không hề rẻ.

Trước kia, chị Hảo vốn thờ ơ với ớt chuông vì không thích vị hăng nồng của nó. Thế nên, khi thấy trên các chợ online rao bán ớt Sweet palermo chị nghĩ “chắc cũng giống ớt chuông”. Nhưng hồi tháng 2 vừa qua, một đồng nghiệp cùng công ty cầm trái ớt cắn ăn ngon lành, sau đó mời chị ăn thử vì “nó ngọt như trái cây”.

“Tôi ăn thử và cảm thấy ngạc nhiên. Ớt ngọt, không có mùi hăng, chấm với muối ô mai thì vị ngọt đậm đà hơn. Từ đó tôi mê luôn loại quả này”, chị nói. Vậy nhưng, mua loại ớt này không dễ, các cửa hàng không có sẵn. Mỗi lần ăn chị Hảo phải đặt trước vài ngày. Riêng loại ớt Sweet palermo màu socola ăn ngọt nhất thì phải săn mua vì khá hiếm, không có nhiều hàng như màu đỏ, cam và vàng.

Chị Trần Hồng Hà – chủ cửa hàng nông sản sạch ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, thời điểm này năm ngoái rất ít người tìm mua ớt Sweet palermo. Thế nên, chị thường gom đơn 2 tuần mới nhập một chuyến hàng về trả khách. Mỗi chuyến lượng ớt nhập về chỉ dao động trong khoảng 20-30kg.

Loại ớt ngọt này có 4 màu, trong đó ớt màu socola giá đắt đỏ nhất (Ảnh: NVCC)

“Từ đầu năm 2023 đến nay bỗng nhiên loại ớt Sweet palermo thành hàng hot. Các video TikToker hay YouTuber ăn ớt này tràn ngập mạng xã hội”, chị nói. Khách hỏi mua loại ớt ngọt này cũng tăng theo cấp số nhân.

Theo chị Hà, ớt Sweet palermo hay còn gọi là ớt sừng ngọt, ớt trái cây. Loại ớt này được trồng nhiều ở tỉnh Lâm Đồng. Ớt có 4 màu gồm: đỏ, cam, vàng và màu socola. Tuy nhiên, ớt socola là có giá đắt đỏ nhất vì ớt màu này vị ngọt đậm hơn những màu còn lại.

Loại ớt này cũng có thể đem nướng, xào, làm salad… Song, hội chị em nội trợ thường mua về ăn sống trực tiếp giống như ăn trái cây. Thậm chí, có gia đình mua ớt về làm trái cây tráng miệng sau mỗi bữa cơm. Đây cũng là lý do, ớt sừng ngọt đắt hàng.

Dù vậy, thời điểm hiện tại mỗi tuần chị Hà chỉ nhập được 2 chuyến để trả đơn khách đặt. Lượng ớt mỗi chuyến nhập về chỉ trên dưới 50kg, bởi phụ thuộc vào nguồn cung của nhà vườn, muốn nhập nhiều hơn cũng khó.

Chị Bùi Thị Hậu – đầu mối bán trái cây ở chợ chung cư online tại Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thừa nhận, cách đây nửa tháng chị rao gom đơn đặt mua chung ớt Sweet palermo vì các thành viên gia đình chị ai cũng mê loại quả này. Mua chung như vậy chị có thể lấy được giá sỉ.

Một số nhà vườn thu hái ớt không đủ cung cho các mối sỉ (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

“Tôi định gom đơn cho đủ số lượng 20kg để đặt sỉ từ nhà vườn ở Đà Lạt. Song không thể ngờ, số lượng ớt mà cư dân trong khu chung cư đăng ký mua lên đến gần 80kg”, chị nói. Sau lần đó, chị nhập ớt về bán đều đặn vì thấy nhiều người có nhu cầu mua ăn.

Trao đổi với PV.VietNamNet, anh Nguyễn Văn Ngọc – nhà vườn trồng rau ở Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, anh đã trồng Sweet Palermo được 4 năm nay. Loại ớt này tuy giá bán cao nhưng khá kén khách. Thế nên, mỗi năm anh chỉ trồng khoảng 1.000m2. Lượng ớt thu được đều bán sỉ cho các cửa hàng thực phẩm sạch ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

“Dịp này, không chỉ có các mối khách sỉ quen mà rất nhiều cửa hàng gọi điện đặt mua. Lượng ớt tôi thu hái được mỗi ngày đều không đủ cung cho các mối sỉ. Giá bán nhờ đó cũng tăng mạnh”, anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Như Thủy – nhà vườn trồng ớt Sweet Palermo ở Đức Trọng (Lâm Đồng) tiết lộ, ớt này được ông bán giá sỉ dao động từ 75.000-80.000 đồng/kg. Hàng thu hái đến đâu được các cửa hàng mua hết đến đó.

Ông trồng 1.500m2, mỗi tuần thu hoạch khoảng 5-7 tạ ớt bán sỉ cho các cửa hàng. Doanh thu ước tính khoảng 200 triệu đồng/tháng.