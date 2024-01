Asian Cup 2023:

Video highlights Hong Kong 0-3 Palestine (nguồn: FPT Play)

Ghi bàn: Oday Dabbagh (12', 60'), Zaid Qunbar (48').

Lượt trận cuối bảng C Asian Cup 2023 diễn ra đầy sôi động với hai cặp đấu Iran vs UAE và Palestine vs Hong Kong (Trung Quốc).

Ở vào thế chân tường, đội bóng Trung Đông chơi tấn công đầy mạnh mẽ trước đối thủ cũng cần 3 điểm để thắp lên hi vọng đi tiếp.

Palestine lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8. Ảnh: AFC

Sức ép liên tục giúp Palestine tìm được bàn mở tỷ số từ khá sớm, khi Dabbagh băng vào đón quả tạt của đồng đội bên cánh phải rồi đánh đầu dũng mãnh ở phút 12.

Bàn thắng vượt lên dẫn trước giúp các cầu thủ áo trắng thi đấu càng quyết tâm hơn. Bên kia chiến tuyến, Hong Kong chơi lép vế và không có nhiều cơ hội tiếp cận với khung thành đối phương.

Thậm chí họ còn phải nhận thêm bàn thua nữa không lâu sau khi hiệp hai trở lại. Người ghi bàn là Qunbar với một kịch bản tương tự như bàn mở tỷ số.

Thông số trận đấu. Ảnh: AFC

Chưa dừng lại ở đó, Dabbagh thêm một lần tỏa sáng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng 3-0 cho Paletines ở phút 60.

Ở trận đấu cùng giờ, Iran đánh bại UAE 2-1 để tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng C. UAE và Palestine cùng có được 4 điểm nhưng đội bóng Tây Á xếp nhì bảng do hơn về hiệu số.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Makram Dabboub cũng nối gót Iran và UAE vào vòng 1/8 Asian Cup năm nay với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Xếp hạng bảng C chung cuộc

Với 4 điểm cùng hiệu số là 0, Palestine và trước đó là Syria khiến tuyển Indonesia mong manh cơ hội vượt qua vòng bảng.

Hiện tại Indonesia cùng có được 3 điểm như Nhật Bản nhưng có hiệu số bàn thắng kém hơn (-1 so với +1), tạm ở vị trí thứ 4 nhóm các đội đứng thứ 3.

Ở lượt trận cuối vào chiều nay (24/1), thầy trò HLV Shin Tae Yong chạm trán ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Nhật bản. "Samurai xanh" chỉ cần hòa Indonesia là sẽ chắc chắn đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Còn với Indonesia, nếu hòa Nhật Bản đồng thời Oman hạ Kyrgyzstan ở bảng F và Bahrain vượt qua Malaysia ở bảng E thì họ sẽ bị loại.

Do đó, “Garuda” buộc phải thắng Nhật Bản thì mới đảm bảo có tấm vé thông hành. Đây là thử thách cực đại với đội bóng xứ vạn đảo khi Nhật Bản bất ngờ để thua Iraq 1-2 và chắc chắn muốn đánh bại thậm chí thắng đậm Indonesia để đảm bảo vé đi tiếp.

Xếp hạng nhóm các đội đứng thứ 3

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc là đội tiếp theo phải xách vali về nước, khi thầy trò HLV Aleksandar Jankovic chỉ có được 2 điểm và bị văng khỏi top 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đội hình ra sân:

Hong Kong: Ka Wing Tse (19), Yue Tze Nam (21), Vasudeva Nunez (4), Oliver Gerbig (3), Shinichi Chan (17), Chun Ming Wu (6), Chun-Lok Tan (8), Everton Camargo (11), Chan Philip (16), Matt Orr (9), Michael Udebuluzor (20)

Palestine: Rami Hamadeh (22), Musab Al Battat (7), Michel Termanini (15), Mohammed Saleh (5), Mohammed Khalil (2), Amid Mahajna (18), Oday Kharoub (6), Mahmoud Abu Warda (10), Tamer Seyam (9), Oday Dabbagh (11), Zaid Qunbar (20)

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/