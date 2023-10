Ngày 15/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội “Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện nhóm đối tượng Tăng Quốc Tiến (45 tuổi), Đặng Duy Linh (31 tuổi), Danh Tích (33 tuổi, cùng quê Kiên Giang)… hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ Kiên Giang về TP.HCM tiêu thụ và trung chuyển đi nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước dưới vỏ bọc là đơn vi hoạt động kinh doanh vận tải.

Chúng “ngụy trang” pháo nổ trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận; sau đó, chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên tập kết tại 1 quán cà phê ở quận Bình Tân, TP.HCM do Nguyễn Đăng Thành (33 tuổi) làm chủ để cất giấu. Sau đó, hàng được trực tiếp đi giao cho các đối tượng trong và ngoài TP.HCM thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến.

Tang vật pháo nổ thu giữ. Ảnh: CA

Nhóm đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh, thường xuyên cảnh giác, thay đổi quy luật giao nhận pháo nổ để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra xác định, chỉ trong giai đoạn gần 3 tháng trước khi bị bắt, băng nhóm của Tăng Quốc Tiến đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6.000 kg pháo nổ ở nhiều tỉnh, thành từ Bắc chí Nam.

Pháo nổ được ngụy trang trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận để chuyển đi TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Đăng Thành khi đang vận chuyển 5 thùng pháo nổ từ quán cà phê ở quận Bình Tân để đi giao cho khách.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt giữ các đối tượng cầm đầu, gồm: Tăng Quốc Tiến, Đặng Duy Linh, Danh Tích… và 4 đối tượng khác là lái xe, phụ xe có liên quan.

Sau đó, Công an TP.HCM còn phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội tiến hành khám xét tại 11 địa điểm, truy xét, thu giữ được gần 6.000 kg mà các đối tượng trong băng nhóm trên đã giao cho các đối tượng đầu dưới để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 13 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.