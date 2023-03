An Nhi Nhà báo

Ông chủ ngân hàng Qatar - Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani đã đưa ra giá thầu xấp xỉ 5 tỷ bảng với tham vọng thâu tóm toàn bộ MU.

Đại diện các nhà đầu tư Qatar có mặt ở Old Trafford

Thành viên của gia đình Hoàng gia Qatar hứa hẹn sẽ xóa nợ cho CLB và tài trợ tiền để nâng cấp sân Old Trafford cũng như trung tâm huấn luyện Carrington.

Sáng qua (16/3), các đại diện của nhóm nhà đầu tư Qatar đã có mặt ở Old Traffod để tham dự buổi giới thiệu tổng quan về CLB.

Trong số nay có ông Shahzad Shahbaz - chủ tịch quỹ Nine Two Foundation, cũng như Yasir Shah - GĐĐH ngân hàng Bank of America. Ngoài ra là các luật sư từ công ty luật Macfarlanes.

Các quan chức đại diện từ Trung Đông sẽ gặp gỡ nhân viên của nhiều bộ phận khác nhau của MU, bao gồm bóng đá, tài chính và thương mại.

Shahzad Shahbaz - Chủ tịch quỹ Nine Two Foundation

Sân Old Trafford cùng trung tâm huấn luyện Carrington cần được tân trang lại. Thế nên, chuyến đi sẽ cho phép họ đánh giá mức độ cần thiết để đầu tư.

Trong 10 ngày tiếp theo, các nhà thầu được mời gửi lời đề nghị thứ hai tới ngân hàng Raine Group - thay mặt nhà Glazer xử lý thương vụ mua bán.

Bước cuối cùng, giới chủ sở hữu của MU sẽ xác định giá thầu ưa thích rồi cấp cho họ toàn quyền truy cập tài khoản MU, trước khi chốt thỏa thuận.