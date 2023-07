Chiều nay (22/7), Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ một phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Lê Thanh Giàu bị công an bắt giữ khi vừa trốn khỏi trại giam - Ảnh: T.T

Theo đó, phạm nhân bị bắt giữ là Lê Thanh Giàu (SN 1969, quê Kiên Giang, ngụ phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), đang chấp hành án phạt 12 năm tù tại Trại giam An Phước (thuộc Cục C10 – Bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Theo quyết định truy nã của Trại giam An Phước vào sáng cùng ngày, Lê Thanh Giàu đang chấp hành án tù 12 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày 22/7.

Sau khi phát đi quyết định truy nã, khoảng 13h30 cùng ngày, Đội phòng chống tội phạm và Công an phường An Phú phát hiện phạm nhân này đang chạy xe máy gần nơi cư trú.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Giàu khai nhận vào sáng nay đã lấy trộm xe máy của một cán bộ trại giam rồi thoát ra ngoài. Trong lúc về thăm gia đình thì bị công an phát hiện bắt giữ.