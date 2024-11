Phân bón hữu cơ Top One được giới thiệu tại chương trình Nông nghiệp Xanh của VTV1

Phân bón hữu cơ Top One được nghiên cứu và phát triển dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và nhu cầu thực tế của bà con nông dân, giúp các dưỡng chất được phân giải tốt và thẩm thấu nhanh qua bề mặt lá, từ đó cung cấp dưỡng chất cho cây trồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Top One còn được tối ưu hóa để có thể sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau, bao gồm rau màu, cây ăn trái và nhiều loại cây công nghiệp. Điều này giúp nông dân có thể sử dụng một sản phẩm duy nhất nhưng đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho các loại cây trồng khác nhau, tiết kiệm chi phí và thời gian chăm sóc.

Sản phẩm Top One bao gồm các dưỡng chất đa lượng như N-P-K với tỷ lệ cân đối 20-18-5&TE và các dưỡng chất khác được lên men từ đậu tương, chuối, trứng, giúp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ từ giai đoạn cây non cho đến khi trưởng thành. Top One còn chứa các vi lượng như Sắt (Fe), Đồng (Cu), Kẽm (Zn)...Nững yếu tố vi lượng này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cây trồng quang hợp tốt, lá xanh, rau đậm vị.

Trong Top One đặc biệt có bổ sung hàm lượng Allicin được chiết xuất từ tinh dầu tỏi giúp cây trồng tăng sức đề kháng, chống chịu với các bệnh hại hại thán thư, thối lá, vàng lá,...

Top One đáp ứng dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng

Công nghệ sản xuất tiên tiến của sản phẩm giúp các hạt dinh dưỡng siêu nhỏ dễ dàng thẩm thấu vào tế bào cây, từ đó nâng cao khả năng hấp thụ và hiệu quả dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, kích thích ra rễ mạnh và hệ thống thân lá phát triển đều đặn. Nhờ vào sự cung cấp đầy đủ dưỡng chất, cây sẽ tăng trưởng vượt trội và có sức đề kháng tốt trước các tác động của môi trường khắc nghiệt.

Sản phẩm phân bón Top One giúp phát triển sinh khối cây, tạo nền tảng khỏe mạnh cho quá trình ra hoa, đậu quả, từ đó gia tăng năng suất và chất lượng nông sản. Với thành phần dinh dưỡng cân đối và dễ hấp thu, Top One hỗ trợ cây trồng chống chịu tốt hơn với các điều kiện bất lợi từ môi trường, như khô hạn, ngập úng hay sâu bệnh. Đồng thời, sản phẩm còn giúp duy trì màu xanh tươi tốt của lá và tăng cường khả năng quang hợp, giúp cây phát triển toàn diện và bền vững.

Sản phẩm Top One với đặc điểm nổi bật là phân bón hữu cơ, đặc biệt phù hợp với các vùng trồng rau sạch, rau an toàn vì không để lại tồn dư hóa chất trong nông sản; không chỉ cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây mà còn cải thiện cấu trúc đất, tăng cường hệ vi sinh vật có lợi, giúp đất tơi xốp và màu mỡ lâu dài.

Dinh dưỡng đủ đầy - Năng suất tăng cao

Phân bón hữu cơ Top One được đóng chai dễ dàng sử dụng và đặc biệt thành phần được lên men từ đậu tương, chuối, trứng cung cấp dinh dưỡng hiệu quả cho nhiều loại cây trồng khác nhau, là trợ thủ đắc lực cho bà con trong việc duy trì và nâng cao năng suất và chất lượng thành phẩm.

Thúy Ngà