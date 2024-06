Hình thành phẩm chất vượt trội từ bộ sưu tập tiện ích thượng lưu

Ngay sau khi ra mắt, phân khu Quý Tộc của Vinhomes Royal Island đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình có con nhỏ. Được bao quanh bởi 4 “kỳ quan” tiện ích đẳng cấp bậc nhất của “đảo thượng lưu”, chốn an cư này không chỉ làm hài lòng những cư dân tinh hoa, mà còn là cơ sở để xây dựng một chuỗi trải nghiệm đặc sắc, giúp thế hệ Alpha Kids có sự phát triển vượt trội.

Tọa độ “hoàng kim” của phân khu Quý Tộc mang tới cho cư dân cơ hội chạm tay những “kỳ quan” của Vinhomes Royal Island. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Nổi bật nhất là Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy vừa khai trương kỹ thuật vào ngày 1/6 vừa qua, thu hút nhiều gia đình từ Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận về tham quan và trực tiếp trải nghiệm. Với đặc quyền của CLB Kids được “kích hoạt” ngay khi trở thành cư dân nhí của Vinhomes Royal Island, thế hệ trẻ sẽ được tiếp xúc với bộ môn thể thao quý tộc thông qua các khóa học cưỡi ngựa cùng chuyên gia.

“Sau khi được trải nghiệm tại sự kiện ra mắt Học viện cưỡi ngựa, hai bé nhà tôi rất háo hức được quay trở lại để thăm các chú “chiến mã”. Vợ chồng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về môn thể thao cưỡi ngựa “mới mà không mới” này. Nếu được tiếp xúc từ sớm có thể mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần, phẩm chất cho trẻ”, chị Lan Phương (Hải Phòng) chia sẻ và cho biết gia đình đã chọn một căn biệt thự tại phân khu Quý Tộc kế cận Học viện cưỡi ngựa.

Theo nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Tokyo công bố trên tạp chí Frontiers in Public Health, những chuyển động trên lưng ngựa sẽ kích hoạt trí não, có thể cải thiện khả năng nhận thức ở trẻ em, giúp tăng cường trí nhớ và kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời nâng cao thể chất, phát triển tư duy giáo dục, bồi đắp sự tự tin… Khi được tương tác và học cách chăm sóc thú cưng từ sớm, trẻ nhỏ cũng được rèn luyện tính trách nhiệm, có thể định hình được tính cách và nhận thức vượt trội hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Do đó, thế hệ Alpha Kids ngày nay cũng được gia đình có điều kiện mạnh tay đầu tư để làm quen với bộ môn thể thao thượng lưu có lịch sử hàng nghìn năm này.

Những khóa học cưỡi ngựa cùng chuyên gia là đặc quyền của cư dân nhí tại Vinhomes Royal Island. Ảnh: Vinhomes

Thế hệ tương lai tại “đảo thượng lưu” cũng sẽ có một tuổi thơ ngập tràn kỷ niệm ngọt ngào với thiên nhiên trong lành ngay ngưỡng cửa. Với mặt ngoài hướng sông, mặt trong hướng biển nhờ mô hình biệt thự dẫn nước biển về sau nhà độc đáo, mỗi tổ ấm tại phân khu Quý Tộc đều được bao bọc bởi thiên nhiên, nơi con trẻ được sống giữa thiên nhiên và hòa mình vào dòng nước biển xanh mát mỗi ngày.

Ngoài ra, tuổi thơ của các cư dân nhí Quý Tộc còn có những trải nghiệm sôi động và đáng nhớ với bộ sưu tập tiện ích thượng lưu cạnh nhà. Đó là những ngày cùng bạn bè rong chơi tại Safari thú độc đáo với khu Kid Zoo cho phép tương tác với thú lành; tham gia những trò chơi sôi động như xe điện đụng, tàu trượt mạo hiểm… tại công viên VinWonders Royal Park... Cả gia đình cũng có thể quây quần trong những chuyến du ngoạn trên sông, khám phá vịnh biển di sản nổi tiếng thế giới bằng du thuyền riêng…

Mỗi trải nghiệm độc đáo tại Thành phố đảo Hoàng Gia sẽ ghi thêm một dấu ấn trên hành trình tuổi thơ ngọt ngào của cư dân nhí, đồng thời cũng là một cơ hội rèn luyện kỹ năng, khả năng cảm nhận và các phẩm chất quan trọng cho tương lai.

Chốn sống hoàn hảo, đủ đầy dành cho cư dân nhí

Bên cạnh những trải nghiệm đặc quyền, cư dân nhí phân khu Quý Tộc còn được trưởng thành trong một môi trường với hệ sinh thái tiện ích toàn diện.

Hai công viên mang âm hưởng Đông Dương và nhiệt đới Tonkin Park và Tropical Park với hàng loạt các tiện ích đa dạng như sân chơi trẻ em, công viên gym, khu nướng BBQ trong nội khu, kết hợp với các tâm điểm sôi động vừa ra mắt như công viên văn hóa K-Park, quảng trường Hoàng gia châu Âu và phố đi bộ - công viên Vũ Yên sẽ là không gian giao lưu, vui chơi, thư giãn lý tưởng cho cả gia đình.

Đặc biệt, phân khu Quý Tộc còn là nơi phát triển hoàn hảo cho con trẻ khi có sẵn trường học trong nội khu và dễ dàng tiếp cận hệ thống các trường học khác trên Thành phố Đảo Hoàng Gia nhờ các trục giao thông huyết mạch. Trong đó có hàng loạt các trường thuộc hệ thống Vinschool - hệ thống giáo dục tư thục lớn nhất Việt Nam hiện nay và Trường Quốc tế Hàn Quốc đầu tiên tại Hải Phòng, nơi chương trình và môi trường học chất lượng cao được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận.

Hệ sinh thái tiện ích của phân khu Quý Tộc và của Vinhomes Royal Island mang tới một chốn sống hoàn hảo cho những cư dân nhí. Ảnh: Vinhomes

Cùng với đó, cư dân của phân khu Quý Tộc cũng yên tâm hơn trong việc chăm sóc con trẻ nhờ dịch vụ “Y tế tận nhà” của Vinmec, bao gồm cả hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc y tế như dịch vụ mời bác sỹ/điều dưỡng đến thăm khám, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm… hay các gói chăm sóc đặc biệt khác.

Các tiện ích vui chơi giải trí đặc sắc của “đảo thượng lưu” sẽ giúp cư dân nhí có một tuổi thơ sôi động. Ảnh: Vinhomes

Nhờ những tiện ích độc đáo với đặc quyền dành riêng cho cư dân của phân khu Quý Tộc nói riêng và Thành phố Đảo Hoàng Gia nói chung, một chốn sống hoàn hảo giúp phát triển toàn diện năng - trí - dũng cho thế hệ Alpha Kids đã hình thành, trở thành bến đỗ cho những gia đình có tầm nhìn hướng về tương lai.

Phương Cúc