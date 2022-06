Phan Mạnh Quỳnh xúc động sáng tác về 'thiên thần nhỏ' Hải An hiến giác mạc

Với phong cách âm nhạc mộc mạc và đượm tính nhân văn, những chất liệu từ cuộc sống và con người luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho Phan Mạnh Quỳnh. Câu chuyện cảm động về bé Hải An - bé gái 7 tuổi trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác là niềm cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Nơi dành cho các thiên thần vừa phát hành vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ biết đến câu chuyện về bé Hải An từ năm 2018 khi nghe mẹ của bé Hải An kể câu chuyện về bé trong một chương trình. Sau khi bé Hải An mất, số người hiến tạng cũng tăng lên, Phan Mạnh Quỳnh xúc động vì Hải An như là thiên thần đến với cuộc đời để truyền cảm hứng sống đẹp và là hình tượng rất trọn vẹn trong nghệ thuật. Anh ấp ủ và sản xuất ca khúc trong 2 năm.

Phần đầu của ca khúc kể về câu chuyện của bé Hải An và mẹ, phần sau của ca khúc lại là những liên tưởng từ Phan Mạnh Quỳnh khi bé Hải An ở nơi xa. Việc thay đổi tông ở phần cao trào và sự kết hợp với dàn hợp xướng, tạo ra một bước chuyển mới và sự đồng cảm cho người nghe. Phần điệp khúc mang lại cảm giác rực rỡ, đẹp đẽ ở chốn thiên đường.

Phan Mạnh Quỳnh.

MV được thực hiện dưới dạng hoạt hình với những nét vẽ cầu kỳ và đẹp đẽ, gợi nhắc đến hình ảnh của bé Hải An và hành trình tới thiên đường. Màu sắc nhẹ nhàng và ý tưởng thực hiện MV đơn giản nhưng mang đến mạch cảm xúc trọn vẹn, tôn vinh câu chuyện của bé Hải An thay vì gợi nhắc tới những ký ức buồn.



Ca khúc Nơi dành cho các thiên thần và câu chuyện về bé Hải An chính là điểm khởi đầu cho dự án những ca khúc cộng đồng của Phan Mạnh Quỳnh. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu không có câu chuyện về bé Hải An, tôi đã không bật ra được những câu từ như ‘và từ đó em mãi bé thơ, chuyện về em như những cơn mưa rơi xuống lòng người khô hạn'. Qua câu chuyện của bé, người ta đã sẵn sàng nghĩ cho những người ở lại, đó là một điều vĩ đại. Tôi có những cảm xúc về chủ đề đời sống, từ những câu chuyện và nhân vật có thật ở trong lòng và muốn chia sẻ cùng mọi người”.

Nam ca sĩ bày tỏ muốn sẽ tập hợp các ca khúc có cùng đề tài thành album ra mắt năm 2023. Năm 2022, Phan Mạnh Quỳnh sẽ tiếp tục phát hành những ca khúc về chủ đề tình yêu, trải nghiệm cuộc sống bên cạnh một chuỗi các ca khúc có chủ đề về cộng đồng.

Quỳnh Tiên