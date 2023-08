Digital Guangdong hay DigitalGD vừa công khai xin lỗi hồi tuần trước sau khi phần mềm CEC-IDE của họ bị phát hiện dựa trên mã nguồn Visual Studio Code (VS Code) của Microsoft. CEC-IDE hỗ trợ lập trình viên trong việc viết code. So với VS Code, nó chỉ có một chút thay đổi và thêm vài chức năng nhất định.

DigitalGD tuyên bố tự phát triển CEC-IDE nhưng thực chất lại dựa trên mã nguồn của Microsoft. (Ảnh: juejin).

VS Code được cấp phép để tái sử dụng ngay cả cho mục đích thương mại. Theo DigitalGD, việc không tiết lộ CEC-IDE dựa trên VSCode là “sơ suất” và thừa nhận phần mô tả “tự phát triển” vấp phải hoài nghi của giới lập trình viên Trung Quốc. “Chúng tôi vô cùng xin lỗi và rất xấu hổ vì điều này, các nhóm liên quan cũng được lệnh phải khắc phục”, DigitalGD cho biết.

Sự cố xảy ra giữa lúc nhiều công ty Trung Quốc đang cố gắng chứng minh hệ thống của họ tự phát triển để đủ điều kiện được chính phủ và doanh nghiệp quốc doanh sử dụng.

Nhà chức trách Trung Quốc nhiều lần yêu cầu phần cứng và phần mềm “an toàn, có thể kiểm soát” đối với hạ tầng trọng yếu, trao thưởng cho các đổi mới bản địa nhưng điều này thúc đẩy một số công ty đưa ra tuyên bố sai lệch về sản phẩm của họ. Hồi tháng 5, Powerleader công bố CPU Powerstar P3-01105 “tự phát triển” nhưng sau đó bị phát hiện giống hệt CPU Core i3-10105 Comet Lake của Intel.

Thành lập tháng 10/2017, DigitalGD có sứ mệnh “thúc đẩy cải cách và phát triển chính phủ tại Quảng Đông”. Nó được đồng tài trợ bởi China Electronics Corp, Technology Financial Group, Tencent Holdings, China Mobile, China Unicom và China Telecom, tuyển dụng hơn 2.000 nhân sự.

DigitalGD đã phát triển một số dự án dịch vụ chính phủ điện tử, bao gồm ứng dụng trực tuyến giúp người dân tiếp cận văn bản của chính phủ. Công ty giới thiệu CEC-IDE cùng 5 sản phẩm khác vào tháng 6, gọi đây là “công cụ IDE đầu tiên của Trung Quốc thích ứng với hệ điều hành trong nước và có thể tự kiểm soát”.

Thị trường IDE – môi trường phát triển tích hợp – do các doanh nghiệp nước ngoài như Microsoft, Amazon và Apple – chi phối. CEC-IDE khiến nhiều lập trình viên trong nước nghi ngờ. Trong bài viết trên diễn đàn lập trình viên GitHub, vài người dùng nói họ nhận thấy phần mềm quá giống với phiên bản của Microsoft và cảm thấy xấu hổ vì DigitalGD. “Việc công ty quảng cáo sản phẩm ‘cây nhà lá vườn’ thật đáng hổ thẹn, ngay cả khi giao thức MIT cho phép sửa đổi như vậy”, một người dùng GitHub bình luận.

Trong thông báo mới nhất, DigitalGD chia sẻ sản phẩm bắt đầu thử nghiệm vào tháng 7 và chưa được sử dụng thương mại. Trang web chính thức về CEC-IDE bị vô hiệu hóa tính đến ngày 29/8.

(Theo SCMP)