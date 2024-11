Chiều 1/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử cũng đưa ra phán quyết về trách nhiệm dân sự. Theo bản án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC đã đưa hối lộ để trúng thầu 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế, dẫn đến sai phạm của các bị cáo khác trong việc đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Do số tiền lợi nhuận thu được đều chuyển cho bà Nhàn nên Hội đồng xét xử buộc cựu Chủ tịch AIC phải chịu trách nhiệm chính trong việc nộp lại tiền để bồi thường cho bị hại.

Đối với bị cáo Nguyễn Hồng Sơn, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, người thực hiện theo chỉ đạo của bà Nhàn; và các bị cáo là nhân viên Công ty AIC, những người chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi, Hội đồng xét xử quyết định các bị cáo này chỉ phải bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với lỗi của mỗi người.

Hội đồng xét xử. Ảnh: CTV

Theo đó, HĐXX buộc bị cáo Nhàn phải bồi thường hơn 24 tỷ đồng; buộc bị cáo Sơn phải bồi thường 50 triệu đồng (xác nhận gia đình bị cáo đã nộp 50 triệu đồng tại Cục thi hành án).

Đối với nhóm Công ty sông Hồng, do các công ty trúng thầu đều do bị cáo Lã Tuấn Hưng thành lập, nhờ người đứng tên hộ, việc điều hành công ty trong đó có hoạt động đấu thầu dự án thiết bị y tế đều do bị cáo Hưng thực hiện và thu tiền về. Do vậy, cần buộc bị cáo Hưng phải bồi thường hơn 22 tỷ đồng, xác nhận bị cáo đã nộp số tiền trên tại giai đoạn điều tra.

Về trách nhiệm dân sự, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 48 tỷ đồng nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường và trả lại cho bị hại là Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp Bắc Ninh số tiền này.

Đối với nhóm các bị cáo phạm tội về chức vụ, gián tiếp gây thiệt hại cho Nhà nước, căn cứ vào vai trò và số tiền hưởng lợi của từng bị cáo, cần buộc bồi thường như sau:

Buộc bị cáo Nguyễn Nhân Chiến phải bồi thường 500 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh phải bồi thường 300 triệu đồng; bị cáo Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế) phải bồi thường 350 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phải bồi thường 250 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh phải bồi thường 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử xác nhận các bị cáo đã nộp số tiền trên tại Cục thi hành án.

Đối với số tiền 10 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Nhân Chiến và 8,1 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh nhận từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, kết quả điều tra xác định đây là tiền không liên quan đến hành vi nhận hối lộ bị truy tố xét xử trong vụ án này.

Tuy nhiên, xét thấy đây là tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn điều tra, các bị cáo đã nộp toàn bộ tiền nhận hối lộ và tiền thu lợi bất chính.

HĐXX cũng cho rằng, các bị cáo phạm tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do tuổi đều đã cao, đã nghỉ hưu, sức khỏe yếu nên miễn hình phạt bổ sung.