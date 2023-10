Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Kính thưa các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ!

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Nghệ An và các địa phương!

Thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí!

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2023), tôi rất xúc động tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Truông Bồn – Dấu chân Anh hùng” do Báo Nhân Dân và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, đặc biệt là 13 chiến sĩ thanh niên xung phong anh hùng thuộc Đại đội 317 - Đội 65 - Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã hy sinh anh dũng tại địa danh huyền thoại Truông Bồn, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam anh hùng các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, cùng toàn thể nhân dân tình cảm quý trọng, lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Thưa đồng bào và các đồng chí!

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Báo Nghệ An

Chúng ta đang cùng có mặt tại Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, quê hương cách mạng – mảnh đất kiên trung, bất khuất, đã được tôi luyện, thử thách qua các chặng đường cam go nhưng vô cùng vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Nghệ An rất tự hào là mảnh đất đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của toàn thể nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đây cũng là quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam; là nơi dấy lên các phong trào đấu tranh sục sôi thời kỳ tiền khởi nghĩa; là nơi quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng làm nên những chiến công hiển hách qua hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Nghệ An đã được hun đúc trong khối óc, trái tim và ý chí của những con người kiên trung, kiên cường bám trụ tuyến đầu.

Cùng với đồng bào cả nước, các chiến sỹ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và toàn thể người dân Nghệ An đã dốc lòng, tiếp sức cho những vòng xe lăn bánh, đưa vũ khí, đạn dược và bộ đội ta vào chiến trường, chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Trên những cung đường bão lửa ấy, luôn ngời sáng, ánh lên chất thép của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu bất khuất. Và Truông Bồn đã trở thành địa chỉ có vị trí chiến lược, là cung đường độc đạo đặc biệt quan trọng; nơi chống trả quyết liệt nhiều cuộc đánh phá dữ dội của địch; các chiến sỹ, bộ đội, thanh niên xung phong đã ngày đêm bám tuyến, nỗ lực phá bom, sửa đường, thông tuyến, nối liền mạch máu giao thông xuyên Việt từ hậu phương lớn miền bắc xã hội chủ nghĩa vào chiến trường tiền tuyến lớn miền nam - thành đồng Tổ quốc.

Đoạn quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh cơ giới đi qua Truông Bồn khoảng 5km, nhưng chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 10/1968, đã hứng chịu gần 2.700 quả bom các loại của giặc Mỹ. Từ năm 1964-1968, địch đã trút xuống mảnh đất anh hùng này gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục nghìn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân xã Mỹ Sơn, xã Nhân Sơn, thuộc huyện Đô Lương; phá hủy hàng trăm xe ô-tô và hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Ngày 31/10/1968, khoảng 6 giờ 10 phút, máy bay địch điên cuồng trút những trận mưa bom xuống Truông Bồn. Trận bom tàn khốc đó đã cướp đi sinh mạng của 13 chiến sĩ, ngay trước khi đế quốc Mỹ buộc phải ngừng ném bom ở miền bắc vào 0 giờ ngày 1/11/1968.

Chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Dấu chân Anh hùng" - Ảnh: TQ

Sự hy sinh lớn lao của những người con dũng cảm ấy đã góp dòng máu đỏ, hiến dâng tuổi trẻ của mình vào những chiến công của quân và dân Nghệ An, vào chiến thắng của dân tộc, mang lại hoà bình cho đất nước. Những cái tên, những gương mặt của tuổi thanh xuân ấy đã hoá thân vào lịch sử, sẽ mãi mãi được đời sau tri ân, ghi nhớ.

Thưa đồng bào và các đồng chí!

Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất Truông Bồn mưa bom bão lửa năm xưa đã hồi sinh và vươn mình đứng dậy, kiêu hãnh và rất đỗi tự hào. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An có nhiều chủ trương và hoạt động nhằm tôn vinh chiến công oanh liệt, tri ân sự hy sinh của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, thương binh, thanh niên xung phong, bộ đội, dân công nơi tọa độ lửa Truông Bồn ngày ấy. Lịch sử vẻ vang nơi chiến trường xưa ác liệt và những tấm gương quả cảm, kiên cường của những người con vùng đất này luôn được khắc ghi. Khu di tích Truông Bồn Nghệ An trở thành điểm đến quan trọng của nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch; là địa chỉ đỏ bồi đắp lòng yêu nước, thắp sáng tinh thần chiến đấu, chiến thắng và hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của vùng đất địa linh nhân kiệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã liên tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Kinh tế tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư mạnh mẽ; nhiều cơ chế, chính sách phù hợp được triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, bao trùm, toàn diện và bền vững hơn. Các chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời, thực chất và hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào ấy đang tạo đà vững chắc cho Nghệ An tiếp tục có bước bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các thành tựu toàn diện về kinh tế-xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua, đặc biệt là công tác chăm sóc người có công, quan tâm xây dựng địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thưa đồng bào và các đồng chí!

Lịch sử hào hùng của dân tộc vẫn luôn hiện diện trong đời sống hôm nay, di tích Truông Bồn và nhiều địa danh thiêng liêng khác trên khắp đất nước, chính là những ngọn lửa hun đúc tinh thần không lùi bước, vượt mọi gian nguy, thử thách đưa đất nước vươn lên sánh vai các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Chính vì thế, các di tích lịch sử thật sự là địa chỉ giáo dục truyền thống đặc biệt, là những biểu trượng đặc sắc về chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng Việt Nam, là những đôi cánh để nâng bước ta đi, để chúng ta sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương của Bác Hồ vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc để chúng ta xứng đáng hơn, sống sáng hơn, đẹp hơn cùng đất nước.

Với tinh thần đó, nhiều năm qua, Báo Nhân Dân và tỉnh ủy Nghệ An đã tích cực phát huy sáng kiến và nỗ lực tổ chức sự kiện nghệ thuật đặc sắc ngợi ca sự kiện lịch sử Truông Bồn, tôn vinh những tấm gương hy sinh tuổi xuân, xương máu để tô thắm cho mảnh đất này. Sự kiện diễn ra hằng năm, trở thành dịp ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, lan tỏa lòng yêu nước, thương nòi, tri ân, tưởng niệm người đi trước. Từ những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu trong chương trình nghệ thuật này, lịch sử được tái hiện, và tình yêu nước thêm một lần thấm sâu hơn đến mỗi người chúng ta. Cùng với đó, Ban tổ chức chương trình còn phối hợp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, người có công tại địa phương, qua đó góp phần làm sáng thêm đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thưa đồng bào và các đồng chí!

Chương trình nghệ thuật ý nghĩa này rất cần được tiếp tục duy trì, mong các đồng chí xây dựng được thêm nhiều tiết mục hay, xúc động về chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng nhằm phục vụ quần chúng nhân dân. Đồng thời, tôi mong muốn các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng được triển khai sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục đón nhận sự đồng hành thiết thực của toàn xã hội. Tôi cũng đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng.

Đặc biệt, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng sự đồng hành của Báo Nhân Dân và các cơ quan, ban ngành, cần có kế hoạch bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, truyền thống cách mạng tự hào của tỉnh, với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống phong phú, sáng tạo, để bản hùng ca Truông Bồn tiếp tục lan tỏa, đọng lại nơi sâu thẳm trái tim của nhân dân Nghệ An và đồng bào cả nước.

Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí lão thành, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng toàn thể quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!