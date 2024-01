Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ!

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư, cùng toàn thể các đồng chí đang theo dõi trực tiếp qua các điểm cầu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, tỉnh Nghệ An rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; các doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn thể các quý vị đại biểu về dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi công bố quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến 2050. Ảnh: TT&TT

Hội nghị đã truyền tải được các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Nghệ An và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Chính phủ, các ban, bộ ngành, các tỉnh thành bạn đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong quá trình lập và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh vừa qua.

Ngoài ra, để có được một bản quy hoạch hoàn chỉnh và công phu là có sự đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn và cả hệ thống chính trị, nhân dân tỉnh Nghệ An. Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta vui mừng chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 06 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 9.550 tỷ đồng được đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, đây là những dự án quan trọng đầu tiên để cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt.

Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc và trách nhiệm của đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Nghệ An xin trân trọng cảm ơn và xin được tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, toàn diện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được công bố.

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Tỉnh Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng Hội nghị công bố Quy hoạch hôm nay mới là bước khởi đầu, chặng đường thực hiện quy hoạch là rất dài, nhiệm vụ rất to lớn, bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi còn có không ít thách thức. Toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động sáng tạo, phối hợp hiệu quả với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là thực hiện thành công Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Có thể nói, khát vọng phát triển Nghệ An luôn được hun đúc qua nhiều thời kỳ, khát vọng ấy càng mạnh mẽ và thôi thúc hơn vào thời điểm này. Thời điểm mà nhiều người cho rằng Nghệ An đang có “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” để tỉnh phát triển nhanh, mạnh, đột phá, bền vững. Thời điểm mà tỉnh Nghệ An cũng nhận thức sâu sắc rằng, nếu không tận dụng để tiến nhanh lên, không tự vượt lên thì tỉnh sẽ lỡ cơ hội phát triển.

Với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng quyết tâm đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương, của cả nước dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; trước mắt, hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030, đây cũng là dấu mốc kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Nghệ An.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong Vùng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 kết thúc tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!