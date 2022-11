Phạt chủ fanpage đăng hình ảnh cháu bé tử vong để thu hút quảng cáo

Ngày 16/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân về hành vi “Tự ý sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để đăng tải lên mạng xã hội”.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trên mạng xã hội Facebook, một fanpage có tên “Tam Kỳ” đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh của cháu bé 5 tuổi.

T. tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC.

Đây là nạn nhân của vụ việc giết người xảy ra tại huyện Quế Sơn vào ngày 20/10, gây bức xúc cho gia đình cháu bé và nhân dân trên địa bàn.

Qua điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Nam) xác định, N.Đ.T. (trú tại phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là người quản lý Fanpage Facebook “Tam Kỳ” đã đăng tải bài viết trên.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận đã tìm kiếm và tự ý đăng tải thông tin, hình ảnh cá nhân của cháu bé mà không có sự đồng ý của gia đình cháu bé nhằm mục đích câu like, câu view… để thu hút quảng cáo.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và buộc T. gỡ bỏ nội dung bài viết nêu trên.