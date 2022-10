Vụ dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi, giám định tâm thần nghi can

XEM CLIP:

Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trong hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Văn Xanh để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Xanh. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 20/10, ông C.V.X. (72 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), đón cháu nội là C.T.M. (5 tuổi) đi học mẫu giáo về.

Khi di chuyển qua trước nhà đối tượng Trần Văn Xanh, bị người này chặn đường, dùng búa, rựa... chém hai ông cháu khiến cả hai bị thương nặng.

Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu bé không may đã tử vong, còn ông X. bị thương rất nặng đang cấp cứu.

Lực lượng chức năng leo lên nóc nhà để tiếp cận đối tượng. Ảnh: A.N.

Sau khi gây án, đối tượng Xanh cầm hai cây dao cố thủ trong nhà. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Đến khoảng 19h40, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Xanh có dấu hiệu thần kinh không ổn định và từng được được điều trị bệnh tâm thần.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.