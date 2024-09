Hôm nay (24/9), hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Sở TT&TT TP Cần Thơ phối hợp cùng Tạp chí điện tử VietTimes (Hội Truyền thông số Việt Nam) tổ chức hội thảo với chủ đề “An toàn thông tin trong chuyển đổi số”.

Ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng tất yếu, mang tính quyết định sự tồn tại, phát triển của mọi tổ chức trong thời đại số được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm.

Ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: P.T

Công cuộc CĐS của nước ta trong những năm gần đây đạt được nhiều kết quả tích cực. “Trong tiến trình CĐS, chúng ta nhận thấy nguy cơ mất an toàn thông tin, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mọi tổ chức, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Những rủi ro chính của trí tuệ nhân tạo trong an ninh, an toàn mạng trên thế giới gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ USD, riêng Việt Nam từ 8-10 nghìn tỷ đồng. Lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng ở mức rất cao, với những con số đáng báo động”, ông Hồng chia sẻ.

Số liệu thống kê từ Cục an toàn thông tin.

Theo ông Phạm Tuấn An - Phó Trưởng phòng An toàn hệ thống thông tin (Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT), năm 2024, Việt Nam ghi nhận hàng loạt vụ tấn công mã hoá dữ liệu đòi tiền chuộc như: VNDirect, PVOil, VN Post gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, 2/3 dân số bị thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân chia sẻ trên mạng.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ việc các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thu thập nhiều nhưng không bảo vệ, chia sẻ trái phép cho bên thứ 3, lộ lọt từ nhân viên quản lý dữ liệu, nhận thức của người dùng còn thấp…

Tham luận tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng An – cán bộ Phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin Quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin, trong 6 tháng đầu năm, A05 phát hiện, xử lý hơn 210.000 cảnh báo tấn công mạng và 20 sự cố tấn công mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nổi lên là hoạt động tấn công mã hoá dữ liệu, đòi tiền chuộc nhắm vào các tập đoàn, doanh nghiệp tài chính, năng lượng, viễn thông gây ngưng trệ hoạt động quản lý điều hành, thiệt hại kinh tế.

Hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương bị nhóm tin tặc tấn công, chiếm quyền quản trị, thay đổi giao diện hay lây nhiễm mã độc.

Đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu các giải pháp công nghệ, sản phẩm an toàn thông tin. Ảnh: T.T

Nêu giải pháp đối với hệ thống mạng máy tính, thiết bị lưu trữ ngoại vi, ông Nguyễn Trọng An cho rằng hệ thống máy chủ - vị trí quan trọng thường xuyên được tội phạm nhắm tới cần tập trung bảo vệ.

“Cài đặt ứng dụng diệt mã độc; thiết lập Firewall (tường lửa) mềm nhằm sàng lọc, phát hiện, ngăn chặn từ sớm kết nối nguy hại; thường xuyên nâng cấp, cập nhật tính năng, bản vá lỗ hổng bảo mật cho hệ điều hành, cơ dữ liệu về mã độc cho giải pháp phòng chống mã độc…”, ông Nguyễn Trọng An nêu giải pháp.

Để đảm bảo an toàn trong khi sử dụng thiết bị thông minh, ông Nguyễn Trọng An cũng kiến nghị người dùng khi truy cập vào các trang web, hạn chế click vào các biểu tượng quảng cáo, không mở các tệp, link không rõ nguồn gốc, hạn chế dùng Internet công cộng…

Hội thảo cũng ghi nhận thêm giải pháp hữu ích đến từ nhiều địa phương, doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bền vững, bảo vệ người dùng, bảo mật thông tin, dữ liệu khi sử dụng công nghệ trong thời kỳ số hóa và trí tuệ nhân tạo hiện nay.